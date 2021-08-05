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США ограничат выдачу въездных виз чиновникам из трех стран

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  • 5.08.2021, 10:13
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США ограничат выдачу въездных виз чиновникам из трех стран

Таким образом Вашингтон решил помочь народам этих стран.

Госсекретарь США Энтони Блинкен объявил, что Соединенные Штаты ограничат выдачу въездных виз действующим и бывшим чиновникам из Гватемалы, Гондураса и Сальвадора, в отношении которых имеются сведения о причастности к коррупции и нарушению закона, передают в Госдепе, пишет "Зеркало недели. Украина".

"Для активизации борьбы с коррупцией сегодня я объявляю о новой политике ограничения виз в соответствии со статьей 212 "Закона об иммиграции и гражданстве", касающейся выдачи виз нынешним или бывшим государственным должностным лицам Гватемалы, Гондураса или Сальвадора и другим лицам, которые, как считается, несут ответственность или причастны к подрыву демократии или верховенства закона", - говорится в заявлении дипломата.

Блинкен пояснил, что эта мера принимается "в рамках усилий по оказанию помощи народам Гватемалы, Гондураса и Сальвадора в улучшении их политических, экономических условий и условий безопасности", поскольку население трех стран зачастую "сталкивается с коррупцией и безнаказанностью" со стороны руководящих чиновников. Отказ от выдачи въездных виз в США коснется также членов семей чиновников, которые подпадают под новые требования, отмечается в заявлении госсекретаря.

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