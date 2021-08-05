Ученые: Какао помогает легче справляться с физическими упражнениями 5.08.2021, 12:42

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Простая пищевая добавка помогает людям повысить их уровень активности.

Флаванолы — антиоксиданты, которые содержатся в какао, темном шоколаде, фруктах, чае, овощах и красном вине. Поскольку флаванолы какао обладают «сосудорасширяющим» действием, помогая стимулировать кровоток, они предотвращают образование тромбов и даже борются с ухудшением памяти. Новое исследование ученых из Ливерпульского университета Хоупа и Университета Джона Мура (США) показало, что это биоактивное соединение среди прочего помогает взрослым легче справляться с физическими упражнениями — тем самым повышая их эффективность и принося удовольствие от процесса. Результаты анализа потенциальной пользы флаванолов какао для здоровья опубликованы в журнале European Journal of Applied Physiology, пишет Naked science.

К своим выводам команда пришла после экспериментов с участием людей 40-60 лет, ведущих малоподвижный образ жизни. Проблема, по мнению ученых, в том, что одной из преград для начала активных тренировок остается плохая физическая подготовка, из-за которой человеку сложно выполнять упражнения: он попросту устает в самом начале. Исследователи связывают это в том числе с нарушением способности снабжать кровью тренируемые мышцы.

«Повторные сокращения мышц требуют постоянной регенерации аденозинтрифосфата (АТФ). Производство АТФ во время продолжительных физнагрузок происходит благодаря механизму окислительного фосфорилирования, которое зависит от достаточного количества кислорода (O2) среди других ключевых субстратов. Нарушение путей доставки O2 к задействованным скелетным мышцам, подобное тому, которое наблюдается у пожилых и физически неактивных людей, приводит к более медленным темпам поглощения O2 легкими и, следовательно, большему дефициту O2. Это может влиять на способность выполнять повседневные действия, требующие физической активности умеренной интенсивности», — объяснили авторы работы.

Семнадцать здоровых взрослых (11 мужчин, средний возраст — 45 лет, вес — 87 ± 13,5 килограмма, рост — 1,75 метра; шесть женщин, средний возраст — 47 лет, масса тела — 68,2 ± 17,7 килограмма, рост — 1,62 метра) не менее двух часов в неделю занимались спортом на велоэргометре. Все участники были некурящими и не имели в анамнезе сердечно-сосудистых, респираторных или метаболических заболеваний, а также не принимали никаких пищевых добавок или лекарств. Перед тестом они избегали употребления алкоголя и кофеина в течение 24 и шести часов соответственно, как и продуктов, богатых флавоноидами (зеленого чая, темного шоколада и ягод) за сутки.

Испытуемых просили выполнить на тренажере упражнение, поддерживая темп до 65-80 оборотов в минуту. Когда он падал на 10 оборотов ниже нормы, это расценивали как усталость. Параметры газообмена и вентиляции легких измеряли непрерывно на протяжении каждого теста. Спустя пять недель участников случайным образом распределили на две группы: одна была контрольной, а вторая в течение недели принимала добавку флаванолов какао (по четыре капсулы CocoActiv в день, то есть в сумме 400 миллиграммов — такую дозировку рекомендуют для улучшения функции сосудов). Все соблюдали одинаковую диету.

Через семь дней испытуемые вернулись к велоэргометрам, причем вторую группу попросили выпить четыре капсулы CocoActiv за 45 минут до прихода в лабораторию. Они прошли серию тестов с постепенно увеличивающейся нагрузкой, а в это время исследователи измеряли кинетику обмена кислорода в легких и время, необходимое для его доставки, а также артериальное давление и сердечный ритм. Чем короче время отклика, тем лучше человек справлялся с упражнениями. Как оказалось, у участников, принимавших какао-добавку, время кинетики сократилось с 40 до 34 секунд: по словам исследователей, этот показатель превышает пятисекундное минимальное физиологически релевантное изменение. В итоге взрослые легче справлялись с упражнениями.

«Недельный прием обогащенного флаванолом какао-экстракта привел к снижению времени кинетики обмена кислорода во время упражнений средней, но не высокой интенсивности, у взрослых людей с нормальным давлением», — сделали вывод ученые. Вероятно, доза добавки была недостаточно высокой, чтобы воздействовать на кинетику обмена кислорода во время упражнений высокой интенсивности. Кроме того, флаванолы какао не повлияли на систолическое или диастолическое артериальное давление в состоянии покоя. Еще одним ограничением исследования стало то, что его авторы провели единственную серию высокоинтенсивных упражнений.

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