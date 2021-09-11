В СИЗО Жодино умер брат экс-сотрудника ГУБОПиКа Станислава Лупоносова 11.09.2021, 17:01

Михаил Лупоносов скончался 10 сентября.

Вчера, 10 сентября, от «осложнений короновирусной инфекции», в лазарете СИЗО в Жодино умер Михаил Лупоносов, брат офицера Ву_POL Станислава Лупоносова. Михаил был арестован 18 августа этого года по надуманному обвинению.

«Мы уверены, что его арест – не что иное, как месть Станиславу за его принципиальную позицию. И мы очень сомневаемся, что причины смерти его брата естественные, а не спровоцированы хунтой. От имени Стачки Нафтана выражаем свои соболезнования Станиславу и всем родственникам Михаила. А на стене памяти героев Беларуси, которая обязательно появится после нашей победы на центральной площади Минска, к сожалению, новое имя. Мы - помним. Мы - скорбим. Мы – продолжим!» - пишет стачком «Нафтана».

Михаил был директором строительной фирмы.

Станислав Лупоносов после выборов уволился из ГУБОПиК и уехал в Украину. Именно бывший подполковник давал информацию BYPOL о силовиках.

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