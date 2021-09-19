Ученые рассказали, почему люди обычно дышат только одной ноздрей 5 19.09.2021, 12:46

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Большинство этого даже не замечает.

Совершенно все люди на планете имеют пассивную и активную ноздрю. Активная может дышать примерно на 75%, а пассивная в свою очередь только на 25%. Проверить это очень просто. Достаточно подойти к зеркалу и выдохнуть на него. После этого останутся два следа, один из которых будет несколько больше.

Об этом сообщает Live Science (перевод — planetanovosti.com).

Почему же люди дышат преимущественно только одной ноздрей? Доктор Майкл Беннингер из клиники Кливленда рассказал о том, что подобная закономерность присутствовала всегда. Причиной считается такое явление, как носовой цикл. Люди, как правило, не замечают ничего подобного. В свою очередь в одной ноздре образовывается сильный воздушный поток, что мешает полноценно дышать. В это время работает другая, доминирующая ноздря. Спустя 2-3 часа ноздри меняются функциями и та, которая была пассивной, становится активной.

Ученые отмечают, что никто не может объяснить причины возникновения носового цикла. Основной теорией считается то, что в одной половине происходит накопление достаточного количества влаги. После смены ролей накопление начинает происходить во второй половине, что защищает нос от пересыхания.

Очень часто данный цикл становится заметным именно во сне. Если человек будет спать на правом боку, то нижняя ноздря, расположенная с правой стороны станет немного заложенной. Также подобное может возникать при наличии искривленной носовой перегородки или если внутри носа образовываются мягкие наросты, которые называются полипами.

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