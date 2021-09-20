«Из 450 депутатов Госдумы Путина предадут 460» 1 20.09.2021, 16:17

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Леонид Гозман

Политолог Леонид Гозман – о новом составе российского парламента.

После обработки 95% протоколов на выборах в Госдуму пропрезидентская партия "Единая Россия" набирает 49,63%. Партия уже заявила о своей победе. Правда, ее лидер Дмитрий Медведев в штаб не приехал – заболел, лидеры федерального списка Сергей Шойгу и Сергей Лавров тоже отсутствовали [позже "Интерфакс" со ссылкой на свой источник сообщил, что они, скорее всего, откажутся от мандатов депутатов Госдумы], президент Путин ранее изолировался в связи со случаями COVID-19 в его окружении.

Политолог Леонид Гозман в эфире «Настоящего времени» прокомментировал победу "Единой России" и предположил, почему Медведев, Лавров и Шойгу не показались в штабе.

— Какая будет новая Дума, по вашему мнению?

— Новая Дума будет такой же, как и раньше, может быть – еще немножко хуже. Но тут не стоит на эту тему беспокоиться, потому что Дума не имеет субъектности. Кто в нее входит – не имеет существенного значения, потому что это не парламент, в ней не принимаются законы. Законы принимаются президентом и его администрацией, а Дума просто подчиняется. В этом смысле ничего особенно не изменится. Важно – будет ли в Думе хотя бы два-три приличных смелых человека, которые могут что-то такое возражать и как-то давать другое мнение, другую позицию, нарушать это единогласие. Но это пока, к сожалению, непонятно.

Но знаете, что действительно важно? Выборы, особенно выборы в федеральные парламенты, коим Дума, разумеется, не является, имеют две цели: формирование органа власти и некоторое снижение общественного напряжения. Органы власти у нас формируются администрацией президента – в этом смысле это не имеет никакого отношения к выборам. А вот определенное снижение общественного напряжения [в плане]: "Подождите, ребята, вы были недовольны? Недовольны. Вот вам дали возможность высказаться", – мне кажется, что ничего подобного сейчас не произошло. Я думаю, что скорее оппозиционная часть общества, а она постоянно растет, будет еще более недовольна, еще более озлоблена, чем была до этого.

В истории было уже много примеров – и в нашей стране, и в других странах, – когда так, нагло манипулируя, формировали то, что называется парламентами. А потом, когда что-то происходило, никто про эти парламенты не вспоминал. Когда к концу 80-х – началу 90-х стало все рушиться в Советском Союзе, то никто почему-то не вспомнил: "Ребята, у нас же есть Верховный совет. Пускай Верховный совет обсудит, решит. Мы же за него голосовали". Все понимали, что никакого Верховного совета нет вообще. Это не только у нас. То же самое было в Португалии, когда там была Революция гвоздик – там тоже был избранный парламент, но о нем тоже никто не вспоминал. То же самое и здесь.

Мне кажется, что то, что сейчас произошло – мы говорили о фальсификациях и прочем, – оно не снижает общественное напряжение, а увеличивает его, не отодвигает конец, а приближает.

— Многие говорят, что нынешние выборы – это репетиция перед 2024 годом. И Путину сейчас важно обеспечить подконтрольное большинство в парламенте. Как вы считаете, решил ли Кремль полностью эту задачу сейчас?

— Конечно, решил. Это и так было понятно, что он решит. С другой стороны, надо понимать вот что. Люди, которые входят в Государственную Думу, в значительной степени абсолютно ничтожные и бесчестные. И если что-то качнется, они не будут проявлять лояльность президенту. Если они почувствуют, что им выгодно нынешнего президента Путина предать, то они его предадут. Я бы не стал на таких людей сильно рассчитывать. Наверное, вокруг Путина есть 10-30 человек, которые ему лично искренне преданны и которые будут за него стоять. Но то, что из 450 депутатов Государственной Думы его предадут 460, – это очевидно, мне кажется.

— Накануне в штаб "Единой России" отмечать победу не приехал Медведев. Его и на выборы не выдвигали, и сейчас он якобы заболел. Но там, что интересно, не было и Шойгу, Лаврова. Как вы считаете, на это стоит обратить внимание?

— Медведева давно отодвинули. Про его болезнь ходят слухи, что это традиционная русская болезнь. Но я не знаю, правда это или нет, – я не имею чести быть знакомым.

Что касается отсутствия Лаврова и Шойгу, это действительно очень интересно. Я не знаю, с чем это связано. Может быть, с тем, что даже эти люди понимают, что это настолько какой-то недостойный фарс, что они, поскольку они, разумеется, не собираются дальше себя связывать ни с этой так называемой партией "Единая Россия", ни с Думой, просто не хотят больше с этим иметь дело. Они выполнили то поручение, которое им дал президент, а дальше – гори оно огнем.

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