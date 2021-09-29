Женщина с видео перестрелки в Минске — кто она? 5 29.09.2021, 12:42

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Несколько неизвестных ранее фактов о Марии Успенской.

Вчера в Минске во время перестрелки в квартире были убиты сотрудник КГБ и находившийся в квартире мужчина. Его личность установлена: это 31-летний Андрей Зельцер, сотрудник EPAM и любитель спорта. Но о женщине, также появляющейся на видео оперативной съемки, пока информации мало.

Сайт zerkalo.io собрал все, что известно о ней на данный момент.

Анкетные данные

Как удалось узнать, женщину на видео зовут Мария Успенская, ей 40 лет. С Андреем Зельцером она расписана с 2011 года, и это уже второй брак для женщины. В 2007 она выходила замуж за Александра Успенского — и тогда же сменила девичью фамилию Юрченко.

Удалось узнать, что Мария практически с самого рождения прописана в квартире на Якубовского, в которой произошел инцидент. Скорее всего, это ее жилплощадь, которая «перешла по наследству» от родителей. Некоторые читатели сообщали нам, что Мария училась в минской школе № 151 — она как раз расположена на Якубовского.

Также известны два места работы Марии: в 2003-м она была трудостроена в «ДорОрс» экономистом. До момента вчерашней трагедии женщина работала продавцом в сети магазинов «Мила».

У Марии есть сын, его зовут Владислав.

«Очень жизнерадостная, очень любила мужа»

На условиях анонимности нам удалось поговорить с приятельницей Марии. Девушка подчеркивает, что друзьями они с ней не были: просто хорошо общались.

— Маша всегда на позитиве, очень жизнерадостная. Она очень любила мужа и очень дорожила отношениями с ним. Они с Андреем ходили к психологам: проблем не было, просто для еще более крепких отношений, — уточняет девушка. — У Маши действительно был очень молодой красивый муж. Часто в выходной они приезжали вместе на работу по делам — там я их вдвоем и видела.

По словам собеседницы, Мария не упоминала ничего, что хотя бы в теории могло указывать на возможность произошедшего.

— Примерная, благополучная семья. Вчера, когда я увидела видео — был шок. А когда узнала, что она на Окрестина, а Андрей убит, не укладывалось в голове. Как такое могло произойти? — задается вопросом девушка. — Не знаю, как она это переживет.

Также мы нашли еще одного человека, знакомого с Марией — девушку, с которой она собирала подписи после выборов.

— Девушка с видео помогала мне собирать подписи. После выборов, начиная с 10 августа, мы с ней ходили по подъездам и просили подписаться тех, кто голосовал за Тихановскую. Хотели банально показать, что их больше 100, как указано в официальном протоколе, — говорит собеседница. — Очевидно, [Андрей и Мария] никакие не террористы. Просто активные ребята.

Девушка заметила, что во время сбора подписей они не успели много пообщаться. В основном Мария говорила о ребенке:

— Про ребенка упоминала, про мужа нет. Только то, что он сильно младше. Я удивилась, что ей под 40 было, — вспоминает собеседница. — Она очень энергичная и боевая. Видно было, что давно живет в том доме: когда проходили по подъезду, знала, кому лучше даже не стучать в дверь. А познакомил нас другой наблюдатель с моего участка. Они с Марией очень хорошо были знакомы.

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