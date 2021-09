Ученые рассказали о восприятии мира детьми до шести-семи лет 29.09.2021, 17:29

Владеют ли они теорией разума?

Теорию разума, или понимания сознания, сформулировали в 1978 году психологи Дэвид Примак и Гай Вудруф. Суть ее — в способности понимать, что сознание другого человека отличается от нашего собственного. Сюда, к примеру, относится осознание того, что окружающие могут не знать чего-то или иметь другие желания. Эта способность ограничена или отсутствует вовсе у людей, больных шизофренией или расстройствами аутистического спектра, пишет Naked science.

Однако новые исследования другой международной группы ученых, в которую вошли психологи из Университета Аризоны (США), сдвинули эти границы еще дальше — до шести-семи лет. О результатах своего исследования они рассказали в журнале Monographs of the Society for Research in Child Development.

Существует представление, что теория разума — не врожденная способность, а то, что развивается у детей только к определенному возрасту. Проблема в том, что проверить это не так просто, ведь маленькие дети не умеют говорить или делают это весьма плохо. В 2016 году международная группа ученых показала, что дети обладают теорией сознания уже к двум годам. Хотя ранее считалось, что это качество появляется у ребенка к четырем годам.

Классический текст на наличие теории понимания сознания — демонстрация ребенку того, как некто прячет тот или иной предмет (например, игрушку), а затем уходит. В это время другой человек перепрятывает предмет и тоже удаляется из поля зрения. Когда первый возвращается, у ребенка спрашивают, где находится игрушка.

Группа исследователей усомнилась в таком подходе, поскольку у детей слишком мало выбора: по сути, они могут одинаково равноценно выбирать оба варианта. Тогда команда добавила к этому эксперименту еще одну составляющую — третье местоположение предмета (плитки шоколада). В результате серии модифицированных экспериментов с детьми разного возраста удалось установить, что они не обладают теорией сознания вплоть до шести- или семилетнего возраста.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».