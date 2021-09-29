МВД Польши: У Лукашенко будут проблемы 5 29.09.2021, 17:43

21,392

Варшава собирается поставить барьер для нелегальных мигрантов.

Заместитель министра внутренних дел Польши Мацей Вонсик заявил, что польско-белорусскую границу пытаются пересечь не только мигранты с Ближнего Востока, но и люди, которые длительное время проживают в России. Такую информацию получили польские службы после изучения нелегальных иммигрантов, которые попали в Польшу.

Об этом пишет «Польское радио».

Мацей Вонсик отметил, что главной целью сейчас должно стать прекращение притока нелегальных иммигрантов из Беларуси.

«Мы готовы к ситуации, что должны поставить барьер на польской границе, чтобы эту мигрантскую проблему начали чувствовать в Беларуси. У нас уже есть сигналы, что население не удовлетворено, когда эти особы там появляются, ходят вокруг их домов. Если мы, литовцы и латыши поставим барьер на наших границах, то уже у Лукашенко будут проблемы с этими людьми и мы заставим его взяться за ум и прекратить эти противоправные действия».

Заместитель министра МВД Польши добавил, что польские операторы мобильной связи отправляют SMS-сообщения на английском языке получателям в пограничной зоне, сообщая о запрете пересечения польской границы. Тексты также содержат призыв вернуться в страну происхождения.

Сегодня, 29 сентября, пограничная служба Польши сообщила о 473 попытках незаконного пересечения польской границы за последние сутки с территории Беларуси. Это — самая большая цифра в сутки с начала кризиса на польско-белорусской границе. Отмечается, что пограничники сорвали все попытки нелегального пересечения границы. Также, по словам пресс-секретаря пограничной службы Польши Анны Михальской, с начала сентября польские пограничники задержали также 116 человек, которые помогали в организации нелегального пересечения границы.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».