Мнение: Забастовка — это общее право на свободу и волеизъявление 29.09.2021, 18:47

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фото: ТАСС

Ее повсеместно объявляют рабочие разных сфер по всему миру.

Низкий уровень зарплат в Беларуси даже близко не подползает к уровню зарплат в Европе. Однако цены разгоняются чуть ли не со скоростью света. Заходишь в магазин — уже даже не смотришь и на ценник, заранее известно, что все подорожало. Так жить невозможно, пишет читатель телеграм-канала «Баста!»

Режим совершил огромное количество непростительных ошибок и продолжает их совершать. Нельзя простить ни молчание о COVID-19, ни украденные у нас деньги и, конечно же, те репрессии, которые начались еще до выборов, а также продолжаются до сих пор.

Луканомика рухнула, узурпатор даже не пытается спасти ситуацию, а только ее усугубляет. Важнейшая задача — убрать его и начать строить новую демократическую Беларусь. Для этого нужно подготовиться уже сейчас. Каждый поход в магазин я покупаю что-то для «неприкосновенного запаса».

Рабочий завода, программист, водитель, рабочие сферы обслуживания, мы — уникальные. Мы — профессионалы. Оставшись дома мы обязательно победим.

Стачке быть!

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