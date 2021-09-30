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Андрей Санников: Интервью с обезумевшим диктатором, которое взял корреспондент CNN, – это оскорбление белорусского народа

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  • 30.09.2021, 22:56
  • 13,238
Андрей Санников: Интервью с обезумевшим диктатором, которое взял корреспондент CNN, – это оскорбление белорусского народа
Андрей Санников

Это не журналистика.

Лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь», экс-кандидат в президенты Беларуси и бывший политзаключенный Андрей Санников прокомментировал в Twitter интервью корреспондента CNN Мэтью Чанса c диктатором Лукашенко.

– Интервью с обезумевшим диктатором, которое взял корреспондент Мэтью Чанс для CNN, – это не журналистика. Это оскорбление белорусского народа. Предоставление мировой платформы нелегитимному правителю, которого обвиняют в преступлениях против человечности, делает CNN соучастником этих преступлений, – написал Андрей Санников.

На интервью бурно реагируют социальные сети. Особое негодование пользователей соцсетей из многих стран, не только из Беларуси, вызвал тот факт, что репортер называет Лукашенко «президентом».

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