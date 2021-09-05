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Врач рассказал, какие маски защищают от штамма «Дельта»

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  • 5.09.2021, 10:48
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Врач рассказал, какие маски защищают от штамма «Дельта»

Обычные тканевые маски дают только 20-процентную защиту.

Ковид-штамм "Дельта" распространяется по воздуху так же, как и другие мутации, но для максимальной защиты от заражения лучше использовать определенный тип медицинских масок.

Об этом заявил американский врач Скотт Готтлиб, передает wwlp.com.

Он отметил, что маски N-95 - самые безопасные для защиты от COVID-19 и, в частности, от "Дельты". Он предупредил, что тканевые маски обеспечивают только 20-процентную защиту, а процедурная или хирургическая маска - 40 процентов.

Сейчас в продаже есть множество разновидностей масок N-95 и KN-95. Они обеспечивают очень плотное прилегание к лицу и очень эффективную фильтрацию взвешенных в воздухе частиц.

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