Какая сгущенка лучше: рогачевская или глубокская? 1 13.01.2022, 23:17

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Чем все-таки отличается белорусская сгущенка от двух самых известных производителей.

Белорусскую сгущенку, которая является «вечным» предметом для выясненения гастрономических предпочтений, производят на двух пердприятиях — глубокском молочноконсервном комбинате и на Рогачевском МКК.

Потребители этого продукта разделились на два «непримиримых лагеря». Первые утверждают, что самую вкусную сгущенку делают в Рогачеве, а вторые уверены, что в Глубоком.

И если люди спорят о вкусах, то наверняка замечают разницу между двумя аналогичными продуктами.

Поэтому Blizko.by решил выяснить, так ли уж сильно отличается состав сгущенного молока, производимого в Витебской и Гомельской областях Беларуси.

Сгущенку мы покупали в минских магазинах — рогачевскую в «Гиппо» на Городецкой, глубокскую — в «Виталюре» возле метро «Восток». Масса нетто у продукта, разлитого в жестяные банки с бело-голубой этикеткой, «присвоенной» этому продукту еще в советское время, идентичный — 380 грамм с массовой долей жира в 8,5%

Цена отличается всего на 10 копеек. За сгущенку из Рогачева мы заплатили 2,79 рубля.

А за ее глубокского конкурента — 2, 69. Как видим, стоимость фактически одинаковая, незначительная разница скорее объясняется ценовой политикой каждой конкретной торговой сети.

На обеих банках слово в слово содержится информация о том, что продукт пригоден для непосредственного употребления в пищу и может быть использован для изготовления кондитерских изделий, горячего шоколада. Сообщается также и о том, что продукт можно добавлять в кипяченую воду, кофе или чай.

Но в Глубоком, в отличие от Рогачева, решили проинформировать потребителя и о качествах продукта, находящегося внутри банки. Производитель из Витебской области так описывает свою сгущенку: «Консистенция — однородная по всей массе. Вкус — чистый, сладкий с выраженным вкусом пастеризованного молока. Цвет: белый с кремовым оттенком».

Условия хранения у продуктов разные: в Рогачеве предупреждают о том, что их сгущенка в закрытой банке может храниться при температуре от 0 до 22 тепла и относительной влажности не более 85%. А после вскрытия упаковки продукт лучше хранить от 0 до +6. При этом в Рогачеве советуют покупателям не хранить сгущенку в жестяной таре после ее вскрытия.

В отличии от рогачевской, глубокская сгущенка более устойчива к теплу: в закрытом виде банку можно хранить при температуре от 0 до +25 при все той же относительной влажности воздуха не более 85%. После вскрытия глубокская сгущенка лучше хранится при плюсовой температуре от 2 до 6 градусов. Срок хранения у обоих продуктов одинаковый — по 18 месяцев с момента производства, без нарушения целостности упаковки.

Примечательно, что в Рогачеве предупреждают покупателя о том, что стоит остерегаться подделок их сгущенки. Видимо, прецеденты были. И для того, чтобы уберечь потребителя от покупки некачественного товара, на этикетке сказано, как распознать настоящую сгущенку из Рогачева — на дне банке обязательно должна быть надпись: «Рогачев. Беларусь».

Справедливости ради отметим, что подобный знак качества «отчеканен» и на банке сгущенки из Глубокого. А на этикетке есть и информация о том, что продукт не содержит ГМО.

С внешним видом банок со сгущенкой мы кажется разобрались. Что с их составом? Может быть здесь и кроется ответ на вопрос о том, почему одни любят рогачевскую, а вторые – глубокскую сгущенку? Проверяем.

Оба этих продукта выпускаются в Беларуси по одному и тому же ГОСТу: 31688-2012. Состав и у глубокской, и у рогачевской сгущенки один и тот же: нормализованное молоко и сахар (сахароза, лактоза). Как видим, и здесь отличий нет. Нет их и в энергетической ценности 100 граммах сгущенки — и в Рогачеве, и в Глубоком заявляют, что калорийность — 330 килокалорий или 1380 килоджоулей.

А вот средние значения пищевой ценности чуточку отличаются: оба производителя заявляют, что в 100 граммах их сгущенки содержится 8,5 граммов жиров, 56 граммов углеводов (в том числе сахарозы — 43,5 граммов). Единственное отличие — это содержание белка. Если в Рогачеве заявляют, что его там 8 граммов, то в Глубоком — 7,2.

Других отличий в составе сгущенки от двух белорусских брендов нет.

Для чистоты эксперимента мы открыли обе банки со сгущенкой. Визуально — сгущенка из Рогачева чуть светлее, чем аналогичный продукт из Глубокого.

Продукция глубокского молококонсервного завода имеет едва заметный кремовый оттенок, как и заявлено на упаковке. Рогачевская сгущенка более жидкая, чем сгущенка из Глубокого.

Посмотрите на это сами:

Вряд ли именно незначительное «белковое» расхождение в составе отечественной сгущенки заставляет одних любить продукцию из Рогачева, а других отдавать предпочтение сгущенке из Глубокого.

Возможно, дело в молоке из которого производят сгущенку? Но скорее всего, истина здесь проста и кроется совершенно в другом: во вкусовых предпочтениях каждого из нас.

И поэтому два «лагеря» сладкоежек, один из которых будет «топить» за рогачевскую, а второй за глубокскую сгущенку, не опустеют в Беларуси никогда. И споры на тему «какая из них вкуснее» вряд ли утихнут. Сколько людей — столько и мнений.

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