Белорусская и российская военная техника заняла позиции вдоль границы с Украиной от Гомеля до Лельчиц 28 22.01.2022, 14:19

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Будет ли война?

17 января Лукашенко объявил проведение масштабных военных учений на территории западных и южных районов Беларуси. В свою очередь, замминистра обороны РФ Александр Фомин высказался более конкретно и обозначил регион предстоящих учений, пишет «Флагшток».

«Практические действия войск (сил) пройдут на полигонах Домановский, Гожский, Обуз-Лесновский, Брестский и Осиповичский, а также отдельных участках местности, расположенных на территории Республики Беларусь. Планируется задействовать аэродромы Барановичи, Лунинец, Лида и Мачулищи», - сообщил замминистра обороны РФ Александр Фомин.

В то же самое время в сети начали появляться фото и видео, на которых было запечатлено передвижение российской техники на территории Беларуси. Исходя из имеющейся в данный момент информации, «отдельными участками местности», которые упомянул Александр Фомин стали приграничные с Украиной районы Гомельской области. Сегодня уже можно с уверенностью назвать некоторые места дислокации российских военных на территории Гомельской области. Определить их можно не только по публикациям в социальных сетях, но и по сообщениям государственных СМИ.

18 января госСМИ рассказали и показали, как российские войска встречают в Калинковичском районе. Председатель Калинковичского райисполкома Сергей Гвоздь встретил эшелон с российским вооружением хлебом с солью.

Российским военнослужащим Гвоздь заявил, что проведение подобных мероприятий — необходимость, продиктованная временем, и беларусы всегда рады видеть своих российских братьев на белорусской земле.

Вечером 19 января хлебом-солью встречали российские войска уже в Ельске. Российских военнослужащих приветствовал председатель райисполкома Виктор Замостик.

Отсюда военная техника, по словам местных жителей, последовала в сторону деревни Богутичи, которая расположена в нескольких десятках километров от границы с Украиной.

Между тем, российские военные замечены не только на Полесье.

17 января в Гомеле военную технику без опознавательных знаков видели в разных частях города. Технику в защитной окраске видели в Новобелице, на железнодорожной станции «Гомель-Нечетный», а также в Зябровке, где ранее был расположен военный аэродром. Среди военной техники, в частности, была замечена реактивная система залпового огня «Ураган».

19 января было зафиксировано развертывание лагеря российских военных возле Речицы. Эксперты Conflict Intelligence Team определили на опубликованных фото транспортно-заряжающую машину 9Т452 реактивных систем залпового огня «Ураган».

Российские военные продолжают приезжать сюда до сегодняшнего дня. 21 января в Речицу приехали предположительно инженерные войска. Среди техники замечены гусеничные БТР МТ-ЛБ, передвижная радиостанция Р-166-0,5 и машина спутниковой связи Р-439-МД2.

Передвижение военной техники вблизи границ с Украиной видели и в западных районах Гомельской области. 20 января из Мозыря в сторону г. п. Лельчицы повезли машину, внешне напоминающую БРЭМ-1 (бронированная ремонтно-эвакуационная машина), на базе танка Т-72. Машина предназначена для эвакуации застрявшей и повреждённой техники, а также для ремонта и технического обслуживания в полевых условиях.

Белорусский военный аналитик Егор Лебядок в своем телеграм-канале высказался о возможном развитии событий:

«Пока учения выглядят продолжением политики В. Путина по демонстрации серьезности его намерений в переговорах с НАТО о гарантиях нераспространения влияния альянса, фактически, о разделе сфер влияния в восточно-европейском регионе. Вектор напряженности для Украины уже вполне осязаемо создан и на севере.

Многие аналитики не прогнозируют нападения на Украину с белорусского направлении сухопутных войск России (и, возможно, зря). Основной ожидаемый многими вариант нападения представляет собой захват преимущества в воздухе для заброски на территорию Украины десантников, нанесения по войскам и инфраструктуре ракетно-авиационных ударов.

Если Беларусь предоставит свою территорию для нападения на Украину, это будет по международному праву означать агрессию против Украины (как часто в истории бывало, такое устранятся провокацией и «вынужденным ответом, самообороной», в данном случае, коллективной). Украина же сможет ответить на это ракетными ударами, применением авиации, БПЛА, а также направить в Беларусь диверсионные группы. Как раз на СР22 [«Союзная решимость 2022»] и отрабатывается наращивание ПВО для предотвращения ракетных и авиационных атак, а также отрабатываются «поиск, блокирование и уничтожение незаконных вооруженных формирований и диверсионно-разведывательных групп противника», т. е. меры по предотвращению возможного удара или контрудара украинских сил.

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