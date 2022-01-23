В Беларуси ввели «продуктовые карточки»: как это было ранее и где они действуют сейчас 1 23.01.2022, 10:23

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Фото: Onliner

Занимательный экскурс.

17 января 2022 года вступило в действие соглашение между 16 розничными сетями и государством о скидках на некоторые социально значимые товары для отдельных покупателей. Сразу речь шла о каких-то бонусных картах, и, само собой, все вспомнили о советских карточках на продукты. Однако карточки придумали не в СССР времен дефицита, а еще в древнем мире, пишет onliner.by.

Когда и зачем появились первые карточки?

Карточки всегда появляются как полная или частичная замена деньгам. Если у кого-то не хватает средств, чтоб покупать по рыночным ценам, или товара слишком мало, или кого-то ограничивают в правах на потребление.

Такое распределение появилось очень давно. В древнем Египте строители пирамид получали вместо денег хлеб, лук и пиво. В Месопотамии (может, при постройке Вавилонской башни?) распределяли ячмень и пиво. Так что талоны на алкоголь и продукты имеют историю.

В период античности стало еще интереснее. В Риме появилось нечто вроде многофункциональной карты, годной и как удостоверение личности, и для получения товаров и услуг — металлические или деревянные тессеры. В 1 веке до н. э. они были пропуском в народное собрание, по ним можно было получать хлеб, ходить в столовые, бани, театры и бордели. Так что список социально значимых товаров и услуг был шире современного.

Потом мир на столетия забыл о карточках. Но они вернулись в революционную Францию, где люди пользовались карточками на хлеб, мясо, сахар и мыло в 1793—1797 годах. Потом о них опять почти не вспоминали до Первой мировой войны.

Про карточки 20-го века

В прошлом столетии общество и государственные системы были достаточно организованны, чтоб установить и поддерживать распределительные системы, а население питалось не только от натурального хозяйства.

Например, в Российской империи многие сахарные заводы располагались в Польше. Когда в Первую мировую войну ее заняли немецкие войска, сахар стал дефицитом, и в 1916 году, еще при Николае II, ввели карточки на сахар, норма на городского жителя в месяц — 3 фунта (1,229 кг). Правда, в феврале 1917 года сахар закончился и карточки отменили. Интересный момент — потребление сахара в карточный период не упало, а возросло, потому что все желали приобрести положенное, делали запасы, продавали на черный рынок.

Потом стало совсем плохо, в 1917-м не хватало уже и хлеба. Государство ввело хлебную монополию — зерно, мука и хлеб стали государственными. Тогда же вели хлебные карточки.

Хронологию советских карточек описывают так:

сахар;

хлеб;

крупы;

мясо;

сливочное масло;

яйца;

растительные масла;

кондитерские изделия и чай.

Самые жесткие годы

Все началось еще в 1916 году с хлебной монополии, а период военного коммунизма был абсолютно карточным: в городах продукты распределялись, село жило натуральным хозяйством. Промышленные товары также распределялись по карточкам, деньги совсем не отменили, но они мало что значили (это про бумажные деньги).

Но острее всего была ситуация с продуктами. Система выглядела так:

Крестьянские хозяйства без помощи и указаний свыше на своей земле растили хлеб и прочие продукты.

Потом начиналась продразверстка. Государство забирало зерно, за исключением необходимого для посева и питания на следующий год.

При царе и временном правительстве за него еще что-то платили. При советской власти хлеб стали просто забирать, взамен выдавали бумагу о приеме зерна.

Затем полученный хлеб распределялся по усмотрению власти. Для крестьян действовали нормы, для городского населения — карточки.

Кстати, при большевиках продразверстка касалась не только хлеба, скоро к нему добавился картофель, мясо и почти все остальные продукты. Все происходило с крайней жесткостью, производство и потребление продуктов снижалось. Во многих местах голодали, нормального обеспечения продуктами не былое. Карточки оставались неотоваренными.

Все изменилось только с началом НЭПа, в марте 1921 года, когда продразверстку заменили продналогом. Остальное зерно крестьяне могли продавать. В это же время деньги вернули свою обычную роль. Ситуация с продуктами улучшилась. В том же 1921 году отменили карточки.

Почему это стоит знать? Потому что это самый яркий пример распределительной карточной системы. Его повторяли, иногда еще жестче, другие строители коммунизма — и всегда с одинаково печальным результатом.

Советская карточная система

В 1928 году началась коллективизация, и вместо личных хозяйств появились колхозы. В 1929 году снова вернулись карточки на хлеб. В 1931 году НЭП и вообще частную собственность полностью запретили. В этом же 1931 году в СССР ввели всесоюзную карточную систему на продукты и промтовары.

Карточки выдавали работникам государственных организаций и лицам на их иждивении. Цены по карточкам были ниже.

С января 1935 года после нескольких урожайных лет отменили карточки на хлеб и начали продавать его по единой цене, выше карточной примерно в 2 раза, но на 1/3 ниже цены без карточек. Потом отменили карточки на остальные продукты и промтовары. Однако в том же 1935 году появилась другая советская норма — ограничение разовой покупки: «больше двух в одни руки не давать» и т. п. Карточки вернулись с начала войны и до 1947 года, но это тема отдельная и страшная.

А вот эпоха дефицита в позднем СССР начиналась в основном без карточек. Были пустые полки, были ограничения на покупку в одни руки, были особые пайки для номенклатуры, ветеранов, инвалидов и многих других категорий, но общей карточной системы не было.

Были ограничения на продажу товара в одни руки, или по документу, или по очереди, как на машины, мебель, технику и пр.

Всеобщая карточная система появилась фактически при Брежневе, в конце 70-х — начале 80-х, в виде талонов на определенные продукты. А к началу 90-х талоны вводили едва ли не на все — от сахара и круп, кое-где и на хлеб.

Карточки за границей

Карточки на разные товары вводили во многих странах. Например, в Северной Корее и Кубе карточки — и сейчас обязательный элемент распределения.

Кстати на Кубе благодаря карточкам население платит всего 12% от цены продуктов. Правда, купить все по настоящей цене они вряд ли смогут. Карточки ввели и в Венесуэле. Трудно поверить, что Польша жила по карточкам до 1989 года, пока окончательно не ушла на Запад.

Карточные системы несоветских стран были менее напряженными. Они появлялись с 1940-х в Германии, Великобритании, Канаде, Японии и даже в не воевавшей Чехословакии. В Израиле карточки вводили в 1949—1952, когда еврейское государство боролось за свое существование с соседями.

В Великобритании с 1942 года были карточки на многие товары, но хлеб и овощи продавали без карточек. Британские карточки на бензин отменили только в 1950-м, на сахар — в 1953-м, на мясо — в 1954-м. В нацистской Германии действовали карточки на 62 вида товаров.

О продуктовых талонах

В США миллионы до сих пор пользуются чем-то вроде продовольственных карточек — food stamps (продовольственные талоны). Такая карточная система называется Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP, Программа помощи в дополнительном питании). Сейчас программа SNAP действует через пластиковые карты, но суть осталась прежней, потому расскажем про талоны.

Все началось в 30-х годах, когда у фермеров случался избыток продовольствия, но масса обедневших граждан не могла купить продукты. Тогда государство начало выдавать нуждающимся продовольственные талоны, которыми можно было рассчитаться за еду наравне с деньгами. Потому продавцы обменивали эти талоны на деньги.

Были талоны оранжевые, за которые покупали любые продукты, и синие — для отдельных категорий продуктов.

Как ни странно, программу закончили в 1943 году, Америка воевала, но сельское хозяйство больше не страдало от избытка продуктов, стало гораздо меньше безработных.

С тех пор продовольственная программа для неимущих стала развиваться. В 1964 году талоны получали 350 тысяч человек, потом в число нуждающихся попадали новые категории, например в 1974-м сюда добавились наркоманы и алкоголики на реабилитации. Потом некоторые легальные мигранты, студенты (раньше их исключали из SNAP) и многие другие.

Сейчас продуктовые талоны получает порядка 42 млн жителей США, или около 12% населения. Критерий нуждаемости — доход не выше 130% от федерального уровня бедности для семьи определенного состава. Так, семья из 4 человек является бедной при доходе ниже $2552, для одинокого критерий $1245. Разрешенный доход увеличивается для семей с инвалидами и пенсионерами.

Как это работает? Нуждающимся выдается определенное количество продуктовых талонов, и они могут покупать на них продукты в супермаркетах, но не в ресторанах.

Список продуктов, которые можно купить за food stamps, огромен. Правильней сказать, что там почти все обычные продукты. Даже McDonald’s уже много лет борется за право продавать свой фастфуд за талоны, но пока безуспешно.

Не включают в программу:

любой алкоголь и табак;

мыло, дезодоранты;

бумажные изделия, хозтовары;

корм для животных;

горячие блюда;

продукты питания, потребляемые в магазине;

витамины и лекарства.

Трудоспособные получатели талонов обязаны работать или заниматься волонтерством. Требования регулируются на уровне штатов, не жестко. Есть масса исключений: например, не заставляют работать тех, кто имеет детей до 6 лет, студентов, наркоманов во время лечения. Но есть черный рынок, где получатели талонов меняют их на живые деньги.

На что похожа новая белорусская программа?

В нашей программе участвуют пенсионеры, многодетные и лица с доходом меньше 288 руб. в месяц (прожиточный минимум). Продукты не выдаются бесплатно, но продаются со скидкой 10%. И не более чем на 288 руб. в месяц.

Фото: Onliner

Наш список товаров меньше и конкретней американского, там есть:

мука пшеничная (без добавок);

крупа перловая;

хлопья овсяные;

хлеб (без добавок);

макароны (не все);

говядина и свинина (кроме бескостной, на стейк не рассчитываем);

курятина;

молоко, кефир, творог, сметана, сыр и сливочное масло;

яйца куриные;

масло подсолнечное и рапсовое;

яблоки (других фруктов нет);

картошка, морковка, свекла, капуста, лук;

сахар;

детские смеси, напитки и консервы.

Всего 29 категорий. Каждый пункт четко расписан, есть исключения и уточнения.

Фото: Onliner

Все выглядит так, что мы уходим от советской условно карточной системы, когда цены так или иначе снижают для всех. И переходим к адресной помощи — вроде того, что описано выше для Америки. Правда, максимальная сумма на сегодняшний день не превышает 28,80 рублей (10% прожиточного минимума), но право на нее обещают почти 30% населения. И еще один нюанс — источник помощи не бюджет, а 16 крупных розничных сетей — участников программы.

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