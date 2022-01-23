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Россия проводит беспрецедентную операцию по переброске войск в Беларусь

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  • 23.01.2022, 14:49
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Россия проводит беспрецедентную операцию по переброске войск в Беларусь

Эшелоны продолжают прибывать.

«В тени осталась подготовка совместных белорусско-российских учений «Союзная решимость–2022». А событие действительно неординарное. Впервые в постсоветской истории России проводится такая масштабная переброска сил на большие расстояния», — пишет Telegram-канал Центра анализа стратегий и технологий (АСТ).

14 января 2022 г. различные средства массовой информации сообщили о внезапной проверки боеготовности войск Восточного военного округа. Части округа приступили к переброске на запад на полигоны Беларуси для участия в учениях «Союзная решимость–2022».

По сообщению телеграмм-канала «Live. Сообщество железнодорожников Беларуси», в промежутке с 16.01.2022 по 21.01.2022 на территорию Республики Беларусь, в рамках проведения совместных стратегических учений Вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации «Союзная решимость» за 7 суток уже прибыло более 33 воинских эшелонов с воинской техникой и военнослужащими ВС РФ. Эшелоны продолжают прибывать.

По разработанному «Графику движения воинских эшелонов» (ВЭШ), общее количество составов которое прибудет в Беларусь — 200 воинских эшелонов — цифра запредельная (такого количества никогда не было), среднее количество вагонов в воинских эшелонах равно 50.

В составах воинских эшелонов задействованы следующие единицы подвижного состава: пассажирские вагоны, крытые вагоны (включая с пометкой ВМ — взрывчатые материалы 1 класс опасности и крытые вагоны переоборудованные под перевозку людей), платформы для перевозки воинской техники и вагоны прикрытия.

Напомним: при проведении совместных стратегических учений «Запад — 2021» в Республику Беларусь за месяц прибыло всего 29 воинских эшелонов.

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