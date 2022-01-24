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«Это было ужасающее зрелище»: белорусы рассказывают, как теперь выглядят приемы в больницах

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  • 24.01.2022, 10:02
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«Это было ужасающее зрелище»: белорусы рассказывают, как теперь выглядят приемы в больницах

В Беларуси все больше ощущается нехватка медиков.

Только в Минске сейчас наниматели ищут более 1000 медсестер и 860 врачей-специалистов. Во многих городах люди должны несколько часов потратить на то, чтобы попасть на прием, сообщает «Белсат».

Министр здравоохранения Дмитрий Пиневич ранее высказывался, что нехватка врачей не является чрезвычайной ситуацией и отрицал существование массового увольнения медперсонала по политическим мотивам. Всего на сайте ведомства нет отдельного раздела, посвященного трудоустройству медиков, а только ссылка на ресурс doctorjob.by. Но на этом сайте лишь несколько вакансий. А вот медицинские учреждения страны на своих страницах размещают довольно много вакансий и ищут как медсестер, так и врачей. Исключение – больницы Могилева. Раздела о вакансиях на сайтах медучреждений этого областного центра не существует.

А вот в общереспубликанском банке для врачей-специалистов – целых 3 196 вакансий, вдобавок размещены 1 063 вакансии для фельдшеров и 3 047 для медсестер. Всего на рынке не хватает более 7 тысяч медиков.

В некоторых регионах это стало большой проблемой. Например, в Жодино, как рассказывают местные жители, катастрофически не хватает терапевтов, помощников. Чтобы выписать лекарство пенсионеру, нужно за неделю записаться на прием.

«В прошлом году я болела COVID. Пришлось обратиться в больницу, была в красной зоне. Это было ужасающее зрелище. Люди в коридоре стояли в очереди, ждали приема. Причем красная зона – на 4-м этаже, некоторые даже не доходили до этого этажа, так как людям трудно было дышать. Я вышла с приема в 22:30. Врачи работали до последнего посетителя, хотя у них рабочий день завершается в 20:00. Как в этом году выглядит ситуация, я не знаю, но в 2021 году это выглядело просто ужасно», – рассказывает «Белсату» жительница Жодино.

Также очень острая проблема с детскими докторами. Читатели «Белсата» сообщают, что в городе, где живут более 65 тысяч жителей, нет детского лор-врача, невропатолога.

«Три раза в неделю на три часа из взрослого отделения приходит в детское лор. Поэтому нужно получить разрешение педиатра на обращение к врачу. Но при этом к педиатру нужно записываться за неделю. Из узких специалистов есть только хирург, офтальмолог и эндокринолог, совмещающий с работой терапевта. За 13 лет сменились 6 педиатров. Приезжают молодые специалисты, но как только они отрабатывают, то сразу же исчезают. И пока не появится новый врач, участок присоединяют к другому. В итоге мы должны были или лечиться самостоятельно, или обращаться в ближайший медцентр, где есть детские врачи, а это в Борисове. В Жодино есть медицинские центры, но почему-то там не принимают анализов у детей, а принимают только взрослых», – говорит жительница Жодино.

Женщина рассказывает, что посещала поликлинику на этой неделе и не смогла записаться к педиатру. В регистратуре ей рассказали, что все врачи работают в красной зоне.

Сейчас в Жодино работают в детском отделении шестеро педиатров. Даже заведующий отделением принимает детей. Такое количество специалистов недостаточно. Жители города говорят, что, чтобы дозвониться и записаться на прием в детскую поликлинику, нужно потратить почти два часа.

В декабре прошлого года местные власти обещали открыть в Жодино новую детскую поликлинику. Но открытие перенесли на более поздние сроки. Стеклянное 4-этажное здание детской поликлиники, которое выглядит довольно современно, пока не функционирует. Власти сейчас ищут возможность приобрести медицинское оборудование. Собирают деньги на предприятиях. Но жители говорят, что если некому работать в существующей поликлинике, то разве возможно, чтобы что-то изменилось с введением новой.

Теперь же детская поликлиника находится в здании городской поликлиники и занимает половину этажа. Власти обещают, что ситуация скоро изменится, новая поликлиника начнет принимать детей уже в конце этого года.

«Когда мне говорят о бесплатной медицине, я удивляюсь, потому что, извините, сопли научилась лечить сама, а другое и более серьезное – только за деньги в медцентрах. Ни одного бесплатного УЗИ детям не предложили. Четыре года назад, чтобы сделать УЗИ сердца, мне пришлось ждать 6 месяцев. Так и живем», – говорит жительница Жодино.

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