«После первого выстрела в сторону Украины начнется распад России и конец Лукашенко» 3 27.01.2022, 8:02

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От военной авантюры могут полыхнуть народные восстания.

Кремль и его марионетка Лукашенко продолжают нагнетать ситуацию у границу с Украиной. Ситуация напряженная, разведки западных стран отмечают, что полномасштабная агрессия может начаться в любой момент.

Что ждет Путина и Лукашенко, если они решат вторгнуться в Украину? Готовы ли белорусы противодействовать планам двух диктаторов? Сайт Charter97.org собрал мнения читателей на эту тему.

«Вояки, отправляйтесь домой, для вас это не будет легкой прогулкой в Украину, так и знайте. Сунетесь — получите «груз-200», потом не рыдайте — сами их убивать послали».

«Хватит уже истерики. Гопник никогда не нападает на того, от кого есть хоть малейшая вероятность получить сдачи. Украинская армия сегодня сильна. Максимум, что устроит Путин — это в качестве провокации отправит на убой пару сотен «дэнэровских» люмпенов».

«Российские военные! Переходите на сторону Украины, не погибайте за путлеровских жуликов и воров, которые разворовывают, уничтожают Россию, вывозя ее богатства, своих детей и внуков в страны НАТО, а россиянам оставляя нищету, смерть, голод».

«После первого выстрела в сторону Украины под флагом РФ начнется процесс распада России ».

«Не только распад России, но и конец Лукашенко».

«Эта война или не война — будет полностью проиграна и принесет крах имперской системе и ее сателлиту! Впереди фронта агрессоров стоит мировое сообщество! С тылу — обозленное гражданское население Беларуси! Только полный психопат способен решиться вести боевые действия в такой ситуации».

«Россия даже в годы своего наивысшего могущества не могла совладать с оккупированной частью Европы. Во времена после 2-й мировой войны, посадив в ближайших странах продажные режимы, раз за разом вводила войска, чтобы они не разбежались из Варшавского договора. Но как только «охряла», — страны Восточной Европы тут же вернулись и быстренько вошли в НАТО. У России нет ресурсов на Крым и режим Лукашенко, не то что на завоевание Украины и Польши».

«Для Китая и Японии — это шанс. В случае войны с Украиной и больших потерь ВС РФ, можно будет Курилы вернуть и Сибирь оттяпать. Да и вообще, поделить Россию на кусочки. Финны тоже захотят свои земли вернуть и т.д.».

«Война может перекинуться на территорию РФ, где она, по законам жанра, перерастет в гражданскую».

«Хочу спросить русского Ваню из глубинки, да и пожалуй из городов: Ваня, а тебе эта война нужна? Ты хочешь получить в морду от защитников от твоего нападения? Ты хочешь и дальше твоего личного обнищания из-за вынужденно введенных только лишь от наглых действий Путина санкций? Ты действительно думаешь, что НАТО и Украина хотят тебя с твоими залатанными портками поработить? С уважением ко всем, кто хочет мира и кто любит свободу. Слава Героям! Жду ответа от Вани. Ну, хоть один найдется?»

«Белорусы стрелять в украинцев не будут, это не наша война. На что Лука надеется, не понятно».

«Обоим диктаторам наплевать на белорусский народ. Оба одержимы властью и не собираются выпускать ее из рук, которые итак уже по локти в крови. Один, как обезьяна, таскает для другого каштаны из огня. Он лишен права голоса, находится в абсолютном подчинении. Продал, тварь, «любимую», цепляясь за золотой унитаз. Не задумываясь бросит белорусских солдат в жерло войны в угоду хозяину Кремля. Как и в Афганистане это будут 18-летние мальчишки, без опыта, пушечное мясо. Как же эта хунта осточертела!»

«Капкан для Путина там, где он и не ждет. В самой России. Тыл у него совсем никакой, может и полыхнуть от военной авантюры. Ведь зачем россиянам воевать с Украиной? Этого никто объяснить не сможет. А трупы будут. И они пойдут в тыл России».

«Война, развязанная подлой Россией, уже идет восемь лет. Российско-фашистские войска уже вторглись на украинскую территорию на Донбассе. НАТО нападать не будет, а только помогать современнейшим оружием украинцам. Украинцы сами уроют русских».

«Мордор развалится от перенапряжения»

«Никакой войны не будет, моль мечется в агонии, пытаясь напугать дикобраза своей голой задницей. Вторжение невозможно по ряду объективных причин. Это отсутствие мотивации у личного состава солдат срочной службы, других там, на подобие контрактников, почти нет, затем отсутствие неожиданности нападения, важнейшим фактором является время, но оно затягивает возможность начать войну из-за предупреждения Китая о запрете начала боевых действий во время Олимпиады и недели после нее. Все это ставит карлушу из Кремля в идиотское положение, полный крах его амбиций, ему как политику и президенту — конец».

«Всем понятно, что путинская авантюра обречена на провал.

1. Производство и доставка «Джавелинов» и «Стингеров» происходит гораздо дешевле и быстрее, чем чем производство и доставка военной техники.

2. Утилизация ватного оккупанта гораздо дешевле и быстрее, чем родить и вырастить нового.

Страна, правители которой не видят такой очевидной перспективы, обречена на неминуемый внутренний хаос и развал».

«СССР развалился, а РФ еще быстрее. США его разорил гонкой вооружений, при этом войны между ними не было, только холодная. Потом даже «ножки Буша» в помощь голодным россиянам отправлял. Откормил на свою голову! Ничего страшного. Россия вновь наступает на свои грабли и от них получит».

«Ордынские орки проиграют сражение и будут бежать в свои улусы. За ними придут белорусы с оружием под бело-красно-белым флагом».

«Сейчас на арену схватки вышли очень крупные быки, а также не менее крупные тореадоры. Я даю гарантию, что сипатая оглобля уже сама не рада, что влезла во все это. Беларусь может стать невольным участником большой геополитической схватки, а от Лукашенко, в сущности, уже ничего не зависит».

«В такой мутной воде можно попытаться половить рыбку — скинуть Лу и загнать ябатек под плинтус».

«Белорусы, да осадите своего придурковатого агрофашиста, который, напялив форму прапорщика, отправит вас погибать не в вашей войне!», — пишут читатели сайта Charter97.org.

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