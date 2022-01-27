Канада расширила военную миссию в Украине в два раза
- 27.01.2022, 8:14
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Канадских военнослужащие отправятся в страну в ближайшие дни.
Канада расширит общую военную миссию UNIFIER в Украине. Число инструкторов увеличат в два раза — до 400 военных.
Об этом сообщил премьер-министр Джастин Трюдо, передает Reuters.
Канадские военные инструкторы продолжат находиться в Украине в рамках Unifier до 2025 года.
Около 60 канадских военнослужащих отправятся в Украину в ближайшие дни.
Он добавил, что Канада также передаст Украине «нелетальное оборудование, поделится разведывательными данными и поможет противостоять кибератакам».
Также Канада должна направить около 340 миллионов долларов помощи.
Миссия UNIFIER — это общая канадско-украинская военная миссия, призванная увеличить обороноспособность Вооруженных сил Украины через обмен опытом и совместные военные учения.