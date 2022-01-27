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США ударят по деловым и экономическим интересам Путина

  • 27.01.2022, 8:38
США ударят по деловым и экономическим интересам Путина

Любой пакет санкций будет выходить далеко за рамки того, что было сделано в 2014 году.

В случае вторжения России в Украину американские санкции отразятся на деловых и экономических интересах президента Владимира Путина. Ограничения навредят всему российскому руководству.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, сообщает nv.ua.

По ее словам, любой пакет санкций будет выходить далеко за рамки того, что было сделано в 2014 году.

«Это включает последствия для деловых и экономических интересов президента России Владимира Путина и руководства российского правительства», — заявила Псаки.

Она подчеркнула, что политика американского правительства традиционно заключается в том, что оно публично не «исключает никаких вариантов действий» к непосредственному введению санкций.

14 января сенатор-республиканец Марко Рубио представил законопроект о санкциях в отношении президента РФ Владимира Путина и российской экономики, которые должны быть введены в случае нового вторжения России в Украину.

До этого демократы представили другой законопроект, предлагающий ввести масштабные санкции против Путина, российских чиновников и банковских учреждений в случае, если Москва пойдет на вторжение.

Джо Байден говорил, что Белый дом готовит комплекс мер, чтобы не допустить нового вторжения России в Украину. Глава Белого дома охарактеризовал их как «наиболее всеобъемлющий комплекс инициатив, чтобы Путину было очень трудно сделать то, что, как опасаются люди, он может сделать».

Угроза вторжения России в Украину

Россия стягивает войска к украинским границам с конца октября 2021 года. Согласно последним разведданным Министерства обороны Украины, предоставленным CNN 18 января, Россия разместила у границ Украины более 127 тысяч военнослужащих.

Западные СМИ со ссылкой на источники сообщали, что российское вторжение в Украину может произойти в начале 2022 года, к этому привлекут около 175 тысяч военнослужащих РФ. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что власти Украины не видят прямой угрозы вторжения России. По его словам, полномасштабное вторжение физически невозможно и оснований для паники нет.

14 января газета The Guardian и телеканал CNN сообщили, что Россия разместила на территории Украины диверсантов для спецоперации, что может стать поводом к вторжению. Позже в Пентагоне и Белом доме подтвердили, что у США есть такая информация.

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