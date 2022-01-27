Лукашисты провалили свои планы по «борьбе» с импортом 27.01.2022, 8:46

Белорусы стали меньше покупать отечественных товаров.

В Беларуси за 2021 год упала доля отечественных товаров в розничной торговле до 59,2%, сообщает Белстат. Годом ранее этот показатель был на уровне 59,8%, а, к примеру, в 2018-м — 62,%. При этом одной из основных задач правительства на прошлый год был жесткий контроль цен и импортных товаров, пишет zerkalo.io.

Как ситуация с импортом была в 2021 году

Доля продажи товаров отечественного производства в розничной торговле в 2020 году составила 59,2%, сообщает Белстат. В статистике не учитываются микроорганизации. Для сравнения, в 20120 году этот показатель составлял 59,8%, в 2019-м — 61%, а в 2018-м — 62,8%.

Если смотреть по продовольственным товарам, то на отечественные в прошлом году приходилось 76,6%. Годом ранее — 77,1%, в 2019 -м — 77,5%, в 2018-м — 79,6%.

Доля продажи непродовольственных товаров белорусского производства организациями торговли в 2021 году составила 40,6%. В 2020-м этот показатель был на уровне 40,9%, в 2019-м — 43%, в 2018-м — 43,6%.

Что чиновники пытаются сделать для борьбы с импортом

Чиновники не первый год планируют снизить долю импортных продуктов. Доктрина национальной продовольственной безопасности до 2030 года предусматривала, что к концу 2020-го количество импорта на полках продовольственных магазинов сократится до 15%, а до конца 2030-го — до 14%. При этом чиновники планировали, что до конца 2020 года количество отечественных продуктов вырастет до 85% от всего ассортимента.

— Для популяризации национальных товаров с учетом международной практики их предложено выкладывать в визуально и физически доступных местах, а также отмечать их специальной вывеской или надписью «Сделано в Республике Беларусь/Зроблена ў Беларусi» или аналогичными средствами, — отмечали в МАРТ.

На 2021 год среди прочих мер по борьбе с импортом планировали рассмотреть возможность кредитования приобретения не только товаров, но и услуг, в частности отдыха и лечения в отечественных санаториях. «По аналогии с тем, как была реализована программа кредитования покупки автомобилей Geely производства «БЕЛДЖИ», — заявляли в правительстве.

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