Путин дрогнул14
- Андрей Пионтковский, kasparov.ru
- 27.01.2022, 8:54
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В Кремле произошла колоссальная смена повестки дня.
Открытая военная помощь ОРДЛО – это колоссальная смена кремлевской повестки дня: от завоевания пол-Европы (собирайте монатки и убирайтесь!) до сохранения огрызка Новороссии.
Путин дрогнул или уже произошел госпереворот?
Кроме того, это отказ от доктрины Лаврова – "мы никогда не позволим Зеленскому соскочить с крючка минских соглашений, пусть он нем извивается как можно дольше".
Открытая военная помощь ОРДЛО ликвидирует минский крючок-удавку автоматически.
Операция спасения лица Путина (если в нем еще есть необходимость) будет проходить под лозунгом – "мы защитили народ Донбасса от бендеровского геноцида". Полагаю, что Киев охотно присоединится к этой операции, предложив классическое замораживание конфликта: введение миротворческого контингента ООН в зону разграничения сторон. Это позволит Зеленскому выполнить, наконец, свое основное предвыборное обещание – перемирие. Украинские солдаты перестанут гибнуть на Востоке страны.
А подлинный мир – возвращение Украине оккупированных агрессором территорий – обязательно наступит в не столь отдаленной исторической перспективе.
Андрей Пионтковский, kasparov.ru