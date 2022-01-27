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Путин дрогнул

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  • Андрей Пионтковский, kasparov.ru
  • 27.01.2022, 8:54
  • 27,450
Путин дрогнул
Андрей Пионтковский

В Кремле произошла колоссальная смена повестки дня.

Открытая военная помощь ОРДЛО – это колоссальная смена кремлевской повестки дня: от завоевания пол-Европы (собирайте монатки и убирайтесь!) до сохранения огрызка Новороссии.

Путин дрогнул или уже произошел госпереворот?

Кроме того, это отказ от доктрины Лаврова – "мы никогда не позволим Зеленскому соскочить с крючка минских соглашений, пусть он нем извивается как можно дольше".

Открытая военная помощь ОРДЛО ликвидирует минский крючок-удавку автоматически.

Операция спасения лица Путина (если в нем еще есть необходимость) будет проходить под лозунгом – "мы защитили народ Донбасса от бендеровского геноцида". Полагаю, что Киев охотно присоединится к этой операции, предложив классическое замораживание конфликта: введение миротворческого контингента ООН в зону разграничения сторон. Это позволит Зеленскому выполнить, наконец, свое основное предвыборное обещание – перемирие. Украинские солдаты перестанут гибнуть на Востоке страны.

А подлинный мир – возвращение Украине оккупированных агрессором территорий – обязательно наступит в не столь отдаленной исторической перспективе.

Андрей Пионтковский, kasparov.ru

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