«Люди верили, некоторые соглашались подрабатывать в выходные» 11 27.01.2022, 8:59

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Белорусские строители месяцами сидят без денег.

В редакцию onliner.by пришли два бывших работника компании «ВСВ-групп», которые никак не могут получить зарплату за последние несколько месяцев (каждому компания должна около 30 тыс. рублей). Мужчины отправили письмо с жалобой в Минтруда — в Департаменте государственной инспекции труда признали факт нарушения трудового законодательства нанимателем. Потом обратились в суд и выиграли дело. Но денег как не было, так и нет.

«Люди верили, оставались работать, некоторые соглашались подрабатывать в выходные»

Андрей проработал в компании больше года и не ожидал, что фирма с ним не рассчитается (имена обоих мужчин мы поменяли по их просьбе). Говорил, что был готов к небольшим задержкам, но не таким, потому что увольнялся одним из первых, «а проблемы обычно возникают у последних». Он уволился в ноябре прошлого года и до сих пор не получил ни зарплаты, ни отпускных, ни даже расчета по сентябрьскому больничному листу.

— Мы читали, что с СУ-20 частично рассчитались — после новости на Onlíner деньги на зарплаты откуда-то внезапно нашлись. Да, зарплаты работникам выплатили не полностью, но это лучше, чем ничего, как в нашем случае.

По словам Андрея, зарплату строителям в «ВСВ-групп» задерживали всегда, но худо-бедно деньги выплачивали. Фирма давала гарантии, что со всеми работниками рассчитается, разве что были небольшие задержки. Деньги разными суммами постоянно падали на карточку, а осенью начались проблемы.

Работники не планировали писать жалобу в Минтруда и обращаться в суд, потому что им постоянно обещали: деньги вот-вот придут, ждите.

— Бригадиры нам говорили, что зарплата будет в эту пятницу, но деньги не пришли. Потом сказали, что в пятницу не успели нажать на кнопку, а понедельник — небанковский день. В среду почему-то там деньги не дошли. Я потом смеялся: вы нам еще не наплели о том, какие проблемы были в четверг — руководство на меня из-за этого обижалось. Люди верили, оставались работать, некоторые соглашались подрабатывать в выходные.

— На что вы сейчас живете? Смогли найти работу после увольнения?

— Зимой с нашей профессией работу не найти, мы фасадчики.

Если работать на фирме в штате, то тебя, как своего работника, немножко пригреют. А работы по объявлениям для нас зимой нет, не сезон. Я не получил зарплату за последние два месяца работы плюс отпускные. Спасает то, что я откладывал. У нас зарплата не тысяча рублей и не полторы, мы не скрываем, что в сезон можем хорошо заработать и потом какое-то время пережить без зарплаты, — рассказывает Олег. О своей зарплате он говорит прямо: за 11 дней ноября вышло 2,4 тыс. рублей, за октябрь почти 6 тыс., за сентябрь 4,1 тыс., за август — 3,5 тыс. Среднедневная зарплата составила 234 рубля (это посчитали для суда). Он проработал в компании чуть больше семи месяцев и не получил зарплату за два с половиной. Примерно такая же зарплата и ситуация у Андрея.

«ВСВ-групп» при увольнении Олега должна была ему выплатить почти 10,5 тыс. рублей — это зарплата за два с половиной месяца.

Минтруда: нанимателю предложено устранить выявленные нарушения и произвести соответствующие выплаты

Чтобы поторопить бывшего нанимателя с выплатой зарплат, бывшие работники написали жалобу в Департамент государственной инспекции труда Минтруда и соцзащиты. Там отреагировали, приводим ответ Минтруда в очень сокращенном варианте:

наличие задолженности по зарплате подтвердилось документально;

вы можете воспользоваться внесудебной процедурой, а именно исполнительной надписью нотариуса (о принудительном взыскании с нанимателя в пользу бывших работников определенной денежной суммы.— Прим. Onlíner);

нанимателю предложено произвести вам выплаты;

рассматривается вопрос о назначении внеплановой проверки в организации;

вы вправе обратиться в суд;

по вопросу оплаты листка нетрудоспособности обратитесь в ФСЗН.

Потом работники пошли еще дальше и обратились в суд. На прошлой неделе, 18 января, суд вынес решение: взыскать с «ВСВ-групп» в пользу Олега 29,4 тыс. рублей, в том числе 10,5 тыс. рублей — окончательный расчет при увольнении, 18,5 тыс. рублей — компенсацию за задержку выплаты окончательного расчета и еще 350 рублей — расходы на юридическую помощь.

В пользу Андрея суд принял решение взыскать с «ВСВ-групп» 29,7 тыс. рублей, в том числе 10,4 тыс. рублей — окончательный расчет при увольнении, 19 тыс. рублей — компенсацию за задержку выплаты окончательного расчета и 350 рублей — расходы на юриста.

— Суд встал на сторону работников, а толку? Ни бухгалтера, ни директора не наказывают. Мы обратились еще в прокуратуру, пускай прокуратура задаст руководству вопрос о наших зарплатах. Это же одна из крупнейших генподрядорганизаций, дома же строили не по себестоимости, какая-то прибыль была. А на зарплату денег нет, — удивляется Андрей. — Мы говорили на собрании директору: идите в банк, возьмите кредит на «оборотку». Он сказал, что компания не может получить кредит из-за своей «плохой ауры». Выплатят ли нам деньги даже после решения суда — это вопрос со звездочкой. Если честно, я в этом сомневаюсь.

Я везде обратился, везде признают мою правоту, но мне никто не помог. Почему?

Пускай бы в государстве придумали страховой фонд, который рассчитался бы с теми, кто не получает зарплату, а потом бы наказал этих бизнесменов. За каждым рабочим, который остался без денег, стоят семьи. Хорошо, что где-то удалось что-то отложить, а как жить дальше?

«ВСВ-групп»: компания ищет деньги для погашения задолженности по зарплате

В «ВСВ-групп» признают, что имеют задолженность по выплате зарплаты и оплате больничных ряда сотрудников. Причина — отсутствие оборотных средств.

Далее в своем длинном ответе (полный текст письма ищите ниже) организация сообщает о своих проблемах в работе с заказчиком — компанией «Дана Астра»:

«В настоящее время ИООО „Дана Астра“ инициировала расторжение всех заключенных с ООО „ВСВ-групп“ договоров и всячески уклоняется от приемки и оплаты выполненных работ на общую сумму более 1 500 000 рублей.

Таким образом, общая сумма задолженности ИООО „Дана Астра“ сейчас составляет более 2 500 000 рублей, что значительно больше задолженности по заработной плате.

При решении вопросов, связанных с оплатой ИООО „Дана Астра“ выполненных объемов работ, ООО „ВСВ-Групп“ сможет рассчитаться с работниками в полном объеме.

В настоящее время вся деятельность ООО „ВСВ-групп“ направлена исключительно на изыскание средств для погашения сложившейся задолженности по заработной плате в кратчайшие сроки, в том числе посредством возможной реализации основных средств, находящихся на балансе организации.

Также ведется работа по частичному погашению имеющихся задолженностей во взаимодействии с органами государственного управления».

А что говорит заказчик?

Заказчик «Дана Астра» опровергает обвинения в свой адрес. В письме для Onlíner сообщается, что «по состоянию на 25.01.2022 задолженность „ВСВ-групп“ перед „Дана Астра“ по перечисленным и неотработанным генподрядчиком авансам, выплаченным по просьбе „ВСВ-групп“, в том числе для погашения задолженности по заработной плате, составляет 250 000 бел. рублей; задолженность по материалам Заказчика, по которым не предоставлен отчет, составляет более 8 000 000 бел. рублей. [...]

С сентября 2021 года ООО „ВСВ-групп“ перестало исполнять свои обязательства по исполнению договоров генподряда в полном объеме и в установленные сроки. Неисполнение ООО „ВСВ-групп“ обязательств в рамках вышеуказанных договоров в установленные сроки привело к срыву нормативных сроков строительства отдельных объектов. [...]

В связи с существенными нарушениями договоров 18 января 2022 года „Дана Астра“ приняла решение о расторжении договоров подряда с „ВСВ-Групп“. С 1 февраля 2022 года на всех указанных объектах начнут работать иные подрядные организации. [...]

Учредитель „ВСВ-групп“ Харкевич Александр Александрович не выходит на связь, не отвечает на телефонные звонки и сообщения в мессенджерах, уклоняется от встреч и участия в переговорах как с „Дана Астра“, так и с работниками „ВСВ-групп“.

На переговорах с „Дана Астра“ „ВСВ-групп“ представляет директор Картошкин Алексей Юрьевич, который, по его словам, является лишь наемным работником и не уполномочен принимать окончательных решений. [...]

18 января 2021 года „Дана Астра“ от „ВСВ-групп“ получено уведомление о реорганизации, согласно которому из „ВСВ-групп“ выделяется ООО „Феност“. За „ВСВ-групп“ фактически остаются лишь долги по материалам и долги по заработной плате своих работников. [...]

Представляется очевидным, что интересы простых рабочих не интересуют ни учредителя, ни нового директора „ВСВ-групп». Изложенную информацию подтверждают и сами рабочие „ВСВ-групп“, которые с сентября 2021 года не получают заработную плату. Все документы по вопросам взаимоотношений между „Дана Астра“ и „ВСВ-групп“ будут переданы нами в компетентные органы для оценки и привлечения ответственности учредителя и должностных лиц „ВСВ-групп“».

Что делать, если суд на вашей стороне, но зарплату все равно не выплачивают? Комментарий адвоката

Если есть приказ об увольнении работника, наниматель должен рассчитаться с ним в день увольнения либо, если в этот день сотрудник не работал, на следующий день после заявления работником требования о расчете. Если зарплату так и не выплатили, работник вправе обратиться в суд и требовать компенсации (смотрите ч. 1 ст. 77 Трудового кодекса Республики Беларусь).

Что делать, если бывший работник спустя несколько месяцев после увольнения так и не увидел своих денег, хотя даже смог выиграть суд? Объясняет адвокат юридической консультации Дзержинского района Виктор Жмурко.

— Что делать работникам, которые выиграли в суде, но так и не получили своих денег?

— Если у них есть решение суда о взыскании заработной платы и в течение 15 дней ответчик его не обжаловал, значит, оно вступило в законную силу. В таком случае работникам нужно пойти в суд, который вынес это решение, и взять исполнительный лист. Дальше с этим исполнительным листом нужно прийти в ОПИ и написать заявление о возбуждении исполнительного производства.

— А если у организации нет ничего, кроме стола и стула, каковы шансы получить свои деньги?

— Если компания действующая, не в стадии ликвидации, то этими вопросами должен заниматься судебный исполнитель, ему следует принимать меры: искать деньги, имущество, искать контрагентов, которые, возможно, должны этой организации.

— Почему директор и бухгалтер не несут никакой ответственности перед работниками?

— Для директора предусмотрена административная ответственность частью 3 статьи 10.12 КОАП: невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, иных выплат, причитающихся работнику от нанимателя в связи с законодательством, влекут наложение штрафа в размере от четырех до пятидесяти базовых величин. Директор выплачивает штраф в доход государства, а не выплачивает этими деньгами зарплату работникам. Такой штраф мотивирует не нарушать закон.

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