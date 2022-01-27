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Сенат Казахстана лишил Назарбаева пожизненной должности главы Совбеза

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  • 27.01.2022, 9:06
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Сенат Казахстана лишил Назарбаева пожизненной должности главы Совбеза

Депутаты верхней палаты парламента одобрили проект нового конституционного закона.

Сенат Казахстана лишил Нурсултана Назарбаева права пожизненно возглавлять Совет безопасности страны и Ассамблею народа Казахстана (АНК). Депутаты верхней палаты парламента одобрили проект соответствующего конституционного закона, сообщает казахстанский ресурс Vласть.

"Сенаторы поддержали изменения в законодательстве о том, что Совет безопасности и АНК должен возглавлять глава государства по своей должности", рассказали пресс-службе сената Казахстана.

Также с Назарабаевым больше не будут согласовывать инициативы по основным направлениям внешней и внутренней политики. Эту норму также убрали из законов.

Ранее 19 января поправку о лишении Назарбаева права пожизненно возглавлять Совбез одобрили депутаты нижней палаты парламента — Мажилиса. Теперь поправки должен утвердить президент страны.

В первых числах января в Казахстане вспыхнуло уличное противостояние. Первоначальным поводом было повышение цен на газ. Однако затем стали звучать политические лозунги. Президент страны Касым-Жомарт Токаев попросил руководство стран-членов ОДКБ "оказать помощь Казахстану". Миссия ОДКБ в Казахстане длилась несколько дней. После нормализации обстановки родных и сторонников первого президента страны Назарбаева стали отстранять от власти, а сам он записал обращение, в котором назвал себя пенсионером.

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