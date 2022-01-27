закрыть
27 января 2022, четверг, 12:51
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Ловушка для крысы: Луке поставили шах

3
  • 27.01.2022, 11:33
  • 26,188
Ловушка для крысы: Луке поставили шах

А дворец открыт для новых «вагнеровцев»…

А у режима все действительно очень плоховато. Конституция вызывает недовольство Кремля. Она же не будет принята на Западе. Оппозиция "застолбила" повестку и получила гарантии, что вне зависимости от результатов референдума ценность "поправок" будет равняться нулю, пишет телеграм-канал cynic.

"Московские друзья" также сообщают: "Лукашенко предал все, о чем договаривались в Сочи - не исполнил ни единого пункта и посморкался на хозяина Кремля"

Мстить пока не время. Сейчас "разруливают" Украину, а вот чуть позже... Скажем так: ходят слухи, что "ответка" за предательства витает в воздухе.

Это угол. Ловушки для крыс слепят глаза своим металлическим блеском. Так он еще и новых "вагнеровцев" пустил. А Дворец открыт...

Луке поставили шах.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Главный бункер союзной решимости
Главный бункер союзной решимости Владимир Халип
Hasta la vista, Саша!
Hasta la vista, Саша! Артем Черников
Унитарное предприятие «ГУЛАГ»
Унитарное предприятие «ГУЛАГ» Ирина Халип
Кароткая тэорыя Учынка
Кароткая тэорыя Учынка Мікалай Статкевіч