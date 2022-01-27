Ловушка для крысы: Луке поставили шах 3 27.01.2022, 11:33

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А дворец открыт для новых «вагнеровцев»…

А у режима все действительно очень плоховато. Конституция вызывает недовольство Кремля. Она же не будет принята на Западе. Оппозиция "застолбила" повестку и получила гарантии, что вне зависимости от результатов референдума ценность "поправок" будет равняться нулю, пишет телеграм-канал cynic.

"Московские друзья" также сообщают: "Лукашенко предал все, о чем договаривались в Сочи - не исполнил ни единого пункта и посморкался на хозяина Кремля"

Мстить пока не время. Сейчас "разруливают" Украину, а вот чуть позже... Скажем так: ходят слухи, что "ответка" за предательства витает в воздухе.

Это угол. Ловушки для крыс слепят глаза своим металлическим блеском. Так он еще и новых "вагнеровцев" пустил. А Дворец открыт...

Луке поставили шах.

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