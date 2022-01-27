Стало известно, что содержится в письменном ответе США на ультиматум РФ 17 27.01.2022, 9:34

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Детали раскрыл госсекретарь Энтони Блинкен.

США передали России письменный ответ на ее требования по так называемым "гарантиям безопасности", заложником которых оказалась Украина. Москва угрожала "принять необходимые меры", если не получит от Вашингтона конструктивный ответ.

Что конкретно содержится в ответе США - сообщаться не будет. В Госдепе заверили, что сюрпризов ни для кого не будет. На этом фоне посольство США в Украине призвало американцев покинуть страну. Портал корреспондент.net рассказывает подробности.

США предложили "серьезный дипломатический путь"

Ответ США на российские требования по "гарантиям безопасности" включает озабоченности США из-за действий России и предложения американской стороны, рассказал глава Госдепа Энтони Блинкен вечером 26 января.

По его словам, Вашингтон в ответе по гарантиям безопасности предложил "серьезный дипломатический путь". Блинкен отметил, что ответы были скоординированы с союзниками по НАТО и Украиной.

Он добавил, что Вашингтон не будет публиковать документ, чтобы иметь пространство для закрытых переговоров. США считают, что "дипломатия имеет наилучшие шансы на успех" в условиях конфиденциальных переговоров.

"Мы надеемся и ожидаем, что Россия будет придерживаться такой же точки зрения и серьезно отнесется к нашему предложению", - добавил Блинкен.

По его словам, содержание документа соотносится с тем, что США говорили по этой теме публично. Блинкен подчеркнул, что Вашингтон не поступится принципом открытых дверей НАТО, о чем говорится в письменном ответе России.

"Мы четко указали, что есть основные принципы, которые мы будем отстаивать и защищать, включая суверенитет и территориальную целостность Украины, а также право государств выбирать свои меры безопасности и союзы", - сказал Блинкен журналистам.

Тем не менее, в документе есть "позитивные моменты", над которыми можно работать при готовности Москвы, добавил он.

"Есть важные вещи, с которыми можно работать, если Россия серьезно настроена работать с ними... У меня нет сомнений, что Россия подойдет к этому серьезно, в духе взаимности, с намерением усилить безопасность для нас всех. В этом документе есть большие позитивные моменты, над которыми следует работать", - сказал Блинкен.

Дипломат обозначил сферы, где Вашингтон видит возможность для прогресса в переговорах: режим контроля над вооружениями, в том числе вопрос размещения ракет в Европе, а также способы увеличить прозрачность и стабильность, в частности в отношении военных учений и размещения наступательных вооружений.

"Есть области, где мы можем достичь безопасности для всех, включая Россию... Например, это неразмещение ракет в Украине, военные учения в Европе, контроль вооружений, прозрачность, меры по уменьшению рисков", - перечислил он.

Блинкен подчеркнул, что письменные ответы России являются скорее "набором идей", а не формальным переговорным документом либо предложением.

"Это не формальный переговорный документ, это не прямые предложения, в нем просто изложены некоторые мысли, как мы вместе - если они настроены серьезно - можем укрепить коллективную безопасность", - сказал он.

Блинкен снова призвал Россию воздержаться от военной агрессии против Киева и заявил, что вероятность такого развития событий остается высокой из-за продолжающейся концентрации российских войск на границах Украины.

По словам Блинкена, США готовы применить против России жесткие экономические санкции в случае агрессии против Украины, которые в том числе затронут сферу обороны.

"Мы продолжаем в координации с европейскими партнерами работу по жестким экономическим санкциям... Мы разрабатываем план действий, способный оказать мощное влияние и который будет иметь высокую цену для российской экономики и финансовой системы", - сказал он.

Глава американской дипломатии добавил, что сейчас США вместе с союзниками обсуждают координацию действий по поставкам газа в Европу в том случае, если Россия решит использовать газ в качестве оружия, сократив поставки.

Основные тезисы из речи Блинкена:

США передали ответ Москве и готовы к переговорам с Россией в случае деэскалации.

США предпочитают дипломатический способ урегулирования и готовы ко всем сценариям.

Сотрудничество США и России возможно в тех областях, которые указаны в ответе на предложения Москвы.

Принцип "открытых дверей" в НАТО сохраняется.

США не будут публиковать ответ на российские предложения и ждут того же от Москвы.

Госдеп рассчитывает на разговор с министром Лавровым в ближайшие дни для подготовки дальнейших переговоров.

США не уверены, что Россия начнет вторжение в Украину.

Президент Джо Байден принимал активное участие в составлении ответа, он лично вносил правки.

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