Топ-6 столичных квартир, которые можно купить дешевле, чем студию в «Минск-Мире» 3 27.01.2022, 9:42

5,628

Рынок переполнен дешевыми предложениями недвижимости.

Рынок переполнен дешевыми предложениями квартир в «Минск-Мире» и кажется, что нет ничего более выгодного, чем однушка в новостройке с голыми стенами и свободной планировкой. Но если там все равно нужно будет делать ремонт, начиная со стяжки пола до достраивания стен, то почему бы не посмотреть квартиры, которым тоже понадобится ремонт, но чтобы жить там было уже можно, пишет myfin.by.

Зачастую это квартиры домах 60-70х годов после капремонта. С таким же метражом, как и студии в новостройке, только с выделенной кухней. Дома не новые, но сносить их никто не собирается. А еще находятся все они в районах со сформированной инфраструктурой: магазинами, транспортом, больницами и школами. Так что преимущество можно найти не только в цене.

Улица Бородинская, $36 200

Это квартира одна из самых дешевых в Минске. Находится рядом с улицей Маяковского в кирпичном доме 1962 года. Капитальный ремонт провели только в прошлом году. Здесь 30 квадратных метров, совмещенный санузел и небольшая кухня на 6 квадратных метров. В квартире постелены полы и покрашены стены, в комнате стоит пластиковое окно. Однако потребуется ремонт, чтобы привести жилье в хорошее состояние.

Переулок Козлова, $40 000

Квартира на 29 квадратных метров в кирпичном пятиэтажном доме рядом с каналом Слепянской водной системы и трамвайными путями неподалеку. В комнате и на кухне аккуратный ремонт: на полу линолеум и ламинат, металлическая входная дверь, пластиковые окна.

Санузел совмещенный облицован плиткой. Квартиру продают с мебелью.

Улица Данилы Сердича, $38 200

Однокомнатная в 15 минутах от станции метро Пушкинская в панельном доме 1969 года. Квартира утеплена термошубой, а еще здесь металлическая входная дверь и стеклопакеты.

Жилье готово к заселению, но ремонт внутри очень старый: полы из ДСП и отклеивающиеся обои в туалете.

Улица Жилуновича, $39 900

Квартира в кирпичном доме 1965 года в 7 минутах ходьбы от Партизанской станции метро. В 2021 году в доме провели капитальный ремонт. Общая площадь квартиры составляет 29.7 квадратных метра.

Внутри старая, но жизнеспособная отделка и пластиковые окна, так что заселиться можно сразу.

Улица Чкалова, $39 500

Дом на перекрестке Чкалова и Аэродромной в паре минут от остановки, где ходит сотый маршрут автобуса. Квартира на 31 квадратный метр площади с окнами на две стороны в комнате, балконом и кладовкой.

Ремонт старый, но квартиру подготовили к продаже, поэтому он выглядит приятным и светлым.

Улица Карла Либкнехта, $39 500

Квартира в кирпичном доме в микрорайоне «Розочки». В 15 минутах ходьбы от двух станций метро. Без ремонта, с деревянными полами, с наполовину отвалившейся плиткой в ванной.

Но хозяева пишут, что в квартире можно жить и без ремонта сразу после покупки.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».