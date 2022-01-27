Ученые раскрыли еще один парадокс Луны 27.01.2022, 9:48

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Астрономы провели анализ лунного грунта.

Астрономы из США, работающие в Брауновском университете, провели анализ лунного грунта и установили, почему Луна в первые свои миллиарды лет существования имела более сильное магнитное поле, чем Земля на сегодняшний день.

Об этом сообщает Nature Astronomy.

Сегодня наш спутник не имеет магнитного поля, но буквально 3,5 миллиарда лет назад оно присутствовало и было достаточно мощным. Его сила достигала отметки в 40-120 микротесла. Земля имеет магнитное поле силой от 30 до 60 микротесла. Показатель может меняться под влиянием разных факторов. Ученые долго не могли понять, как именно вокруг такого небольшого космического тела смогло образоваться настолько сильное магнитное поле. Еще одной странностью выступает показатель намагниченности, который слишком высокий даже с учетом раннего лунного периода. Одни образцы демонстрировали сильную намагниченность, а другие – ее полное отсутствие.

Александр Эванс предположил, что внимание обратить стоит на наличие механизма, который может объяснить подобный феномен.

Ученые создали модель для изучения подобного механизма. Примерно 4,25 миллиарда лет назад Луна постепенно остывала, а ее минеральные компоненты по очереди охлаждались. Огромные плотные минералы с большим весом опускались к ядру, а легкие становились твердой коркой. Затем под коркой начали собираться титаносодержащие минералы. Они остывали и опускались огромными вязкими ядрами в центр Луны. Они выступали в качестве холодного душа для ядра. Попадание в среду с огромной температурой провоцировало возникновение невероятно сильных конвекционных потоков, которые, соответственно, влияли на силу магнитного поля. Это продолжалось до того времени, пока фрагменты мантии не приобрели температуру той среды, которая их окружала.

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