«Послали лесом Володю-то вашего»8
- Телеграм-канал «Серпом По»
- 27.01.2022, 9:59
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Стадион затих.
Похоже, «послали лесом» Володю-то нашего, большого геополитика, с его ультиматумом Америке и НАТО.
Что НАТО, что Америка. Четко, без истерики, по пунктам.
Передали ему сегодня письменно то, что раньше говорили устно.
Принцип «открытых дверей» для стран, желающих вступить в НАТО (например, Украина и Грузия) будет сохранен.
А общую безопасность давайте обсуждать – откроем каналы, будем вести переговоры.
С кем имеем дело, понимаем. Давайте лучше путем дипломатии, но к любому развитию событий мы готовы.
В общем, давай, Володя. Мяч тебе вернули. Думай, куда тебе двигаться. Стадион затих.
Телеграм-канал «Серпом По»