«Послали лесом Володю-то вашего» 8 Телеграм-канал «Серпом По»

27.01.2022, 9:59

16,394

Стадион затих.

Похоже, «послали лесом» Володю-то нашего, большого геополитика, с его ультиматумом Америке и НАТО.

Что НАТО, что Америка. Четко, без истерики, по пунктам.

Передали ему сегодня письменно то, что раньше говорили устно.

Принцип «открытых дверей» для стран, желающих вступить в НАТО (например, Украина и Грузия) будет сохранен.

А общую безопасность давайте обсуждать – откроем каналы, будем вести переговоры.

С кем имеем дело, понимаем. Давайте лучше путем дипломатии, но к любому развитию событий мы готовы.

В общем, давай, Володя. Мяч тебе вернули. Думай, куда тебе двигаться. Стадион затих.

Телеграм-канал «Серпом По»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».