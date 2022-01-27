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«Послали лесом Володю-то вашего»

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  • Телеграм-канал «Серпом По»
  • 27.01.2022, 9:59
  • 16,394
«Послали лесом Володю-то вашего»

Стадион затих.

Похоже, «послали лесом» Володю-то нашего, большого геополитика, с его ультиматумом Америке и НАТО.

Что НАТО, что Америка. Четко, без истерики, по пунктам.

Передали ему сегодня письменно то, что раньше говорили устно.

Принцип «открытых дверей» для стран, желающих вступить в НАТО (например, Украина и Грузия) будет сохранен.

А общую безопасность давайте обсуждать – откроем каналы, будем вести переговоры.

С кем имеем дело, понимаем. Давайте лучше путем дипломатии, но к любому развитию событий мы готовы.

В общем, давай, Володя. Мяч тебе вернули. Думай, куда тебе двигаться. Стадион затих.

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