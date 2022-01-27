Беларусь превращается в страну рискованных технологий 27.01.2022, 10:42

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О чем говорит уход из ПВТ стартапа, помогающего фермерам по всему миру.

Один из самых известных белорусских стартапов, который Александр Лукашенко называл «очень полезным и нужным», вышел из ПВТ. OneSoil фактически прекратил работу в Беларуси, основная деятельность его теперь ведется из Швейцарии и Польши.

«Филин» разбирался, почему это важное событие для перспектив АПК страны.

Как приложения OneSoil помогают следить за состоянием полей и урожая

Для начала, вкратце ознакомимся с тем, что именно делают в OneSoil. Это белорусский стартап, который в 2017-м создали программист Вячеслав Мазай и географ Всеволод Генин.

Команда разработала бесплатное мобильное приложение OneSoil Scouting, которое помогает фермерам по всему миру наблюдать за развитием сельскохозяйственных культур дистанционно, следить за состоянием полей, находить и фиксировать проблемные зоны, делать заметки и хранить данные.

Мобильное приложение можно синхронизировать с веб-приложением OneSoil. Как утверждают разработчики, кроме наблюдения за полями, в веб-версии можно рассчитывать нормы высева семян и внесения удобрений. А также анализировать графики вегетации, эффективных температур и накопленных осадков, визуализировать файлы с бортовых компьютеров.

Как работает приложение — один из примеров. Зарегистрированный пользователь выбирает на карте свое поле. Далее OneSoil Scouting обрабатывает спутниковые данные, рассчитывает вегетационный индекс — показатель роста и развития растений, и показывает владельцу карту поля с участками разного цвета.

Цвет зависит от индекса вегетации. Например, светло-коричневый цвет говорит владельцу поля об отсутствии растительности на данном участке. Так поле может выглядеть до появления первых ростков культур. Или же отдельные его участки, где по разным причинам не взошли посевы.

Ярко-зеленые участки в первые недели после посева могут свидетельствовать о появлении сорняков, которые, как правило, опережают культурные растения в росте и развитии. А также о том, что на данных участках есть риск полегания культур, следовательно, необходимо применение регуляторов роста.

Иными словами, вегетационный индекс сообщает владельцу поля не только о состоянии выращиваемой там культуры, но и подсказывать о возможных проблемах — сорняках, подтоплениях и т.д.

Участки поля, требующие проверки, фиксируются на карте с помощью отметок GPS, чтобы их легче было обнаружить на месте.

Важный момент: обследовать поле можно дистанционно, сохранив топливо и время на изучение выявленных проблемных участков. Выезжая на место, агроном может делать специальные пометки, фиксировать наблюдения в специальной карточке поля. Туда же вносятся данные, полученные от работающих в поле механизаторов.

Собранная информация поможет проанализировать развитие поля в течении всего сезона и разработать план мероприятий на следующий год. Кроме того, карточка поля удобна для ведения севооборота.

Подводя итог — приложения OneSoil помогают экономить на осмотрах полей благодаря возможности предварительного анализа в дистанционном режиме. Мониторинг собранной информации позволяет сэкономить на расходе семенного материала, удобрений и средств защиты растений. И, в итоге, повысить урожайность выращиваемых культур.

Почему такие технологии важны для белорусского сельского хозяйства

Одна из главных причин — необходимость экономии в условиях урезания финансирования. Времена, когда государство вкладывало в отрасль по несколько миллиардов долларов в сезон, прошли. Сегодня эти суммы в разы меньше, что делает оптимизацию издержек, приносящую пользу, а неизбежные потери, особенно ценной.

Еще один важный фактор — изменение климата. Беларусь и так относится к зоне рискованного земледелия, а последствия глобального потепления не только открывают новые горизонты перед белорусскими аграриями, но и заметно увеличивают их риски.

Засухи, бесснежные зимы, разрушительные ливни, новые виды болезней и вредителей — это неполный список проблем, которые предлагает новая климатическая реальность. И решать эти проблемы без новых технологий будет все сложнее. Если возможно вообще.

Zhyzhemsky 08:40

Есть и еще один аспект, свидетельствующий о том, что белорусский стартап попал в общемировой тренд. По расчетам Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO), чтобы прокормить весь мир в 2050-м, необходимо будет увеличить производство продовольствия на 70%.

Для этого нужно улучшить методы ведения сельского хозяйства и минимизировать их воздействие на окружающую среду. Ключевую роль в этом процессе могут сыграть большие данные (Big data), машинное обучение и искусственный интеллект (ИИ).

В 2019-м один из основателей OneSoil Вячеслав Мазай опубликовал об этом статью. Приведем небольшую цитату:

— Уже сейчас существуют технологии, которые способствуют повышению урожайности и обеспечивают устойчивый рост мирового сельского хозяйства. Если раньше фермеры принимали решения на основании неточных прогнозов и интуиции, то современные инструменты на стыке технологической и сельскохозяйственной отрасли обещают изменить эту ситуацию.

Сейчас агрономия сфокусирована на «точном земледелии» — системе управления, использующей современные технологии на всех этапах работы.

Цифровизация сельского хозяйства — на словах и на деле

В 2019-м Минсельхозпрод совместно с Национальной Академией Наук разработал и утвердил Стратегию адаптации сельского хозяйства к изменению климата. Документ предусматривает повышение общей культуры земледелия и агротехническую модернизацию.

В конце 2021-го вице-премьер Александр Субботин заявил о важности того самого точного земледелия и, в том числе, цифровизации сельского хозяйства:

— В этом процессе много плюсов: экономия топлива во время обработки почвы, внесение необходимого количества удобрений, подбор культур для определенного участка и так далее.

Как видим, на словах и на бумаге власти демонстрируют понимание сложившейся в отрасли ситуации и ее перспектив. Но что происходит на деле?

Уже сегодня сокращение финансирования и капризы меняющегося климата приводят к недобору урожая. По итогам прошлого года Витебская, Гомельская и Могилевская области резко сократили производство молока и мяса. И эти проблемы дадут о себе знать в ближайшее время, так в этих же регионах не выполнен план по заготовке кормов. Из-за неурожая зерновых в стране введен запрет на вывоз за границу зерна. Не уродил и картофель…

Правительство пока маскирует неурожайные итоги впечатляющими цифрами экспорта сельскохозяйственной продукции, но не спешит открывать секрет успеха: все дело в резком росте цен на экспортируемое продовольствие. Кроме того, не исключена возможность достижения экспортных рекордов за счет кошельков рядовых белорусов.

Власти урезают бюджет АПК, но продолжают держаться до последнего за отстающие и убыточные хозяйства. Те самые, что регулярно попадают под критику за низкую трудовую дисциплину, простой купленной за бюджетные средства техники, неэффективное применение удобрений.

Если говорить о перспективах развития точного земледелия, то, похоже, обещание накормить народ отступило перед желанием его запугать. Символично, что заявления вице-премьера Субботина прозвучали на фоне первых атак силовиков на топ-менеджеров IT-компаний. Спустя месяц стало известно об уходе из страны OneSoil, которые, к слову, работают и в области решения проблем, вызванных глобальным потеплением.

Большой вопрос, найдутся ли желающие среди белорусских айтишников подхватить их знамя. Под вопросом и надежды на Академию наук, которая сегодня сосредоточена на непрофильных задачах.

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