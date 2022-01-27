Ирландские рыбаки планируют мирно срывать российские военные учения 1 27.01.2022, 10:49

8,890

Они заявили, что это будет «мирным протестом».

Главный исполнительный директор объединения рыбаков юга и запада Ирландии заявил, что часть членов организации планируют мирно мешать России проводить военные учения в водах у берегов Ирландии, которые планируются в следующем месяце.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает ирландский вещатель RTE.

Патрик Мерфи отметил, что эта зона очень важна для рыбаков, и они хотят сохранить там биоразнообразие.

В то же время посол России Юрий Филатов заявил, что проблема вокруг российских учений "очень преувеличена" и они "не представляют никакой угрозы для Ирландии или кого-либо еще".

В ассоциации рыбаков сообщили, что имели уже два разговора с посольством РФ в Дублине. Их попытались убедить, что отправлять в зону запланированных учений рыболовные суда и препятствовать было бы "безрассудно".

Мерфи сказал, что представителя посольства заверили, что никто не собирается отправлять рыболовные суда непосредственно к кораблям российского флота, но "мы дали им понять, что продолжим ловлю рыбы в тех местах, где и всегда, а если это как-то повлияет на их учения - мы будем считать это мирным протестом".

Во втором разговоре представитель посольства сказал, что правительству Ирландии отправят сообщение о предстоящих учениях, и правительство обязано позаботиться о том, чтобы ирландские рыболовные корабли вышли из указанной зоны.

В ассоциации заявили, что возмущены этим, потому что это их воды, и они имеют полное право рыбачить там.

"Представьте, если бы россияне подали заявку, чтобы пойти пострелять из артиллерии на территории Ирландии на суше, как бы это восприняли? И для рыбаков это так же. Это наша территория, это наша "ферма", мы здесь зарабатываем. Почему кто-то может прийти в наши воды с такой целью, если это повлияет на нашу деятельность и биоразнообразие?", - заявил Патрик Мерфи.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».