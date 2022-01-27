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Эксперт: Десантники, которые полетят брать Киев, могут спокойно взять и резиденцию Лукашенко

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  • 27.01.2022, 10:56
  • 14,826
Эксперт: Десантники, которые полетят брать Киев, могут спокойно взять и резиденцию Лукашенко
фото: belta.by

Диктатор увяз.

Военно-политический обозреватель Егор Лебедок рассказал «Медиазоне», чем может обернуться для Лукашенко втягивание в военный конфликт на стороне РФ.

- А может ли Лукашенко в нынешних условиях позволить себе не участвовать в войне?

- Уже нет. Уже никак. Я себе не представляю — поедут эшелоны через Беларусь и что, белорусские военные, что ли, встанут и преградят россиянам проход? Или пролет? Собьют десантников, «Илы» российские летящие, что ли? Полный уход военной политики под крыло Российской Федерации, тотальный — это то, чем Лукашенко расплачивается с Путиным за поддержку. Это просто превращение Беларуси в оперативный простор российских вооруженных сил. То, что они начали с сентября 2020 года, с учений «Славянское братство». Сказать нет он, конечно, может, но кто его слушать будет? Те же десантники, которые полетят брать Киев, могут спокойно полететь и взять одну резиденцию.

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