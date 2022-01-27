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Ученые нашли в Ираке древнейшие изображения гибридных верблюдов

  • 27.01.2022, 11:02
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Ученые нашли в Ираке древнейшие изображения гибридных верблюдов
Фото: Massimo Vidale et al. / Antiquity, 2022

Исследователи обратили внимание на притолоку с изображением 11 фигур.

Ученые из Италии и Ирака, которые работали над консервацией храма богини Аллат в древнем городе Хатра, обратили внимание на рельефные изображения царя и верблюдов на потолке.

Два ближайших к правителю животных были гибридами двугорбого и одногорбого верблюда – коммерчески более ценными парнокопытными, разведение которых началось в римско-парфянское время, сообщает N+1.

Руины города Хатра располагаются в 110 километрах от Мосула, с 1985 года они входят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Он представлял собой большой укрепленный город, основанный примерно в III–II веках до нашей эры при династии Селевкидов (поселение на этом месте возникло еще раньше) и разрушенный в середине III века нашей эры войском иранского шахиншаха Шапура I. Своего расцвета Хатра достигла во II–I веках до нашей эры, когда была религиозным и торговым центром Парфянского царства.

Ученые из Италии и Ирака проводили предварительную консервацию храма богини Аллат в рамках проекта по восстановлению территории города Хатра после того, как ее освободили от боевиков. В одном из айванов храма были найдены важные скульптуры и фризы, на двух из которых была изображена богиня Аллат, сидящая в дамском седле на одногорбом верблюде.

Исследователи обратили внимание на притолоку с изображением сидящих верблюдов. Изначально на ней были изображены 11 фигур: в центре располагался бородатый мужчина в короне, интерпретируемый как царь, по обе стороны от него находились фигуры двух животных. Прошлые исследования отмечали, что два ближайших к мужчине животных были двугорбыми верблюдами.

Ученые указали на особенности этих верблюдов: у левого присутствует длинный шерстяной покров на шее, плечах и голове, у правого — его нет, поэтому он визуально похож на дромедара. Кроме того, горбы верблюдов были разделены лишь небольшим углублением. Поэтому ученые пришли к выводу, что два ближайших к царю верблюда были гибридами.

По словам археологов, гибрид одногорбого и двугорбого верблюда гораздо более сильное и выносливое животное, способное переносить около 400-500 килограммов, то есть, вдвое больше обычных. Этим объясняется высокая коммерческая ценность этих парнокопытных.

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