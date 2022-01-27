Как жители России относятся к Украине, Путину и войне 5 27.01.2022, 11:10

6,438

Антиукраинская пропаганда становится все менее результативной.

В списке тревог, которые переживает сегодня Россия, первая — это беспокойство за своих близких, неопределенность будущего, а вторая — страх войны, пишет российский социолог, директор «Левада-Центра» Лев Гудков для «Нового времени».

Никогда мы еще не фиксировали таких высоких показателей. Больше 70% боятся войны. С кем война? Тут мнения расходятся. Довольно сложный комплекс реакций. Войны боятся, но в то же время надеются, что ее не будет. 37% россиян считают, что наиболее вероятна война с Украиной, а около 20% — с Западом, войсками НАТО. Но войны не хотят категорически — 55−58% респондентов, считают, что она будет бессмысленная, искусственная, и надеются, что все ограничится словесными перепалками. Хотя, надо сказать, что и пропаганда, и выступления российских политиков очень провокационны и агрессивны. Это беспокоит людей.

В целом ухудшается экономическая ситуация. Очень быстро растет инфляция, снижаются доходы населения и уже давно. Около 10 лет экономика находится в стагнации. Реальные доходы населения снизились на 13−15%. Но это медленный процесс, поэтому недовольство накапливается. При этом люди не готовы выйти на протесты, отчасти из-за коронавируса, отчасти из-за демонстративной жестокости полиции.

В целом, россияне очень встревожены милитаристской риторикой, истерическими выступлениями местных политиков и ведущих телепрограмм, шоу и прочих. Но ощущение беспомощности тоже очень сильно представлено, потому, что, по мнению людей, у них нет никаких средств давления на власть. Боятся произвола, ужесточения репрессий. Вот, примерно, такая ситуация — сочетание тревожности и бессилия.

Со стороны власти коммуникация с народом односторонняя. Потому что и Путин, и ведущие политики постоянно говорят, что ситуация нетерпима, что НАТО приблизилось уже к порогу России, и совершенно шантажистским образом требуют от Запада ответа на свой ультиматум. Понятно, что эти требования не будут приняты. Но все вместе это создает взвинченную общественную атмосферу. Свободной прессы в России почти не осталось. Но все-таки есть некоторые издания, которые относительно самостоятельны и подают альтернативную точку зрения.

Раздражение, ненависть, недоумение от нынешней политики или презрение выплескивается, главным образом, в интернете. Но основная масса, все-таки доверяет телевидению и рассматривает его как источник не просто информации, а как конструктор реальности.

Рейтинг доверия к российской власти надо рассматривать дифференцированно. Президентский — держится на одном уровне. Хотя косвенные опросы свидетельствуют о размывании ядра сторонников Путина, довольно заметное за последние два года. А доверие к правительству снижается, доверие к депутатскому корпусу, к Госдуме вообще находится в отрицательной зоне. Не доверяют ни судам, ни полиции, так как предполагается, что они защищают только власть и тех, у кого есть деньги. В этом смысле ощущение беззащитности подкреплено реальностью, в которой функционируют эти институты.

По поводу поддержки россиян в случае военной эскалации, то я не думаю, что будет такая же поддержка, мобилизация, как в 2014 году в случае с аннексией Крыма. Ресурс милитаристской, шовинистической мобилизации, по некоторым нашим опросам, показывает, что он исчерпан.

Люди будут очень раздражены, если начнутся военные действия. Опять-таки, не очень ясно, в каком контексте они могут быть проведены — такие фантомные или виртуальные угрозы, что будет использовано пропагандой для оправдания этой эскалации. Пока сейчас россияне встревожены и не видят повода для ведения военных действий. Мы не знаем, как это повлияет на отношение к власти. Но преобладает то, что люди не просто будут крайне недовольны, это скажется самым негативным образом на отношение к основному институту власти, в первую очередь, конечно, к президенту. И мне кажется, что это вполне вероятно. Поскольку в отличие от ситуации 2014 года, сегодня баланс симпатии и антипатии к Украине почти равный: 46% с симпатией относятся к Украине и 43% — негативно или настороженно.

Антиукраинская пропаганда по непрерывности и масштабам не меняется, но она становится все менее результативной. Люди перестают ее воспринимать. Они не видят реальных причин угрозы, исходящей со стороны Украины.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».