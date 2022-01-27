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Клопия и Днепровия нападают на Республику Полесье

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  • 27.01.2022, 11:37
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Клопия и Днепровия нападают на Республику Полесье

Что будет на военных учениях в Беларуси?

В Минобороны Беларуси раскрыли некоторые детали предстоящих в феврале учений «Союзная решимость», пишет the-village.me.

Тема учений — «Пресечение и отражение внешней агрессии против союзного государства».

Как обычно, «наши» будут воевать против «не наших».

«Наши» называются «Северные»: это альянс из двух стран — Республики Полесье и Северной Федерации.

Противник будет именоваться «Западные». Она состоит из так называемой «коалиции заинтересованных государств», в которую входят страны Нярис, Помория и Клопия.

Словом «Нярис» в Литве называют реку Вилия. «Помория» по звучанию очень похоже на «Поморье» — это историческая область на южном побережье Балтийского моря в Польше. При этом страна Нярис на карте учений находится как раз к северо-западу от Беларуси (там, где на самом деле находится Литва), Помория — на западе (как раз там, где Польша). Страна Клопия на карте нарисована к югу и юго-западу от Беларуси, — до 1939 года эта территория тоже входила в состав Польши.

На юго-востоке от Беларуси изображена страна Днепровия — четкий намек на Украину, через всю территорию которой протекает Днепр.

Исходя из схему учений, по Республике Полесье нанесут одновременно несколько ударов: два направления атаки со стороны Няриса, одно — из Помории, одно — из Клопии и два — со стороны Днепровии, которая в коалицию Няриса, Помории и Клопии не входит, но тоже решила напасть на Полесье.

Все должно разворачиваться по такому сценарию:

Главной причиной обострения обстановки является стремление «Западных» дестабилизировать ситуацию на территории Республики Полесье, сменить ее политическое руководство, добиться ликвидации союзного государства в интересах дальнейшего ослабления Северной Федерации. После того как «Западным» не удалось инициировать внутренний конфликт, они приступили к реализации наиболее радикальных мер: «используя подконтрольные террористические организации и оппозицию, спровоцировали вооруженных конфликт с соседней с союзным государством Республикой Днепровией». Затем под предлогом проведения миротворческой операции «Западные» вводят свои войска на территорию Республики Полесье и устанавливают контроль над рядом ее западных областей.

На учениях «Запад-2021», которые проходили в сентябре 2021 года, использовали похожий замысел и названия стран.

Тогда «Северные» состояли из Республики Полесье и Центральной Федерации, а «Западные» — из государств Нянис, Поморье и Полярная Республика. При этом «Западные» якобы стремились сменить руководство Республики Полесье и присоединить ее западные области к Нянис.

Напомним, на учениях 2017 года на Беларусь и Россию напали три условные страны: Весбария, Лубения и Вейшнория. После этого Вейшнория стала значимым культурным феноменом: появились карты на вейшнорском, деньги, паспорта, статья в Википедии и так далее.

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