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Бывшего хоккеиста «Бреста» и «Барановичей» зарубили топором в России

  • 27.01.2022, 11:59
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Бывшего хоккеиста «Бреста» и «Барановичей» зарубили топором в России
Владимир Паюл

Подозреваемый задержан.

В Казани убит бывший профессиональный хоккеист Владимир Паюл, который с апреля прошлого года работал риелтором, сообщает ГТРК "Татарстан".

Потерпевший владел квартирой, в которой в качестве квартиранта проживал предполагаемый убийца. Паюл просил мужчину съехать, так как хотел продать квартиру, однако подозреваемый отказывался. Накануне между ними произошла драка, в ходе которой квартирант зарубил хоккеиста топором.

Подозреваемый задержан. Это житель Пестречинского района Татарстана, который был ранее судим по 228 статье УК РФ "Незаконный оборот наркотиков".

24-летний уроженец Кишинева Паюл в сезоне-2016/17 играл в МХЛ за нижнекамский "Реактор", а в сезоне 2017/18 — за нефтекамский "Батыр" в Национальной молодежной хоккейной лиге. Он завершил карьеру после сезона-2018/19, по ходу которого играл в Беларуси за "Брест" и "Барановичи".

В Казани Паюл проживал с мая 2020 года. Молодой человек готовился к свадьбе. Накануне трагедии они вместе с девушкой рассылали пригласительные на торжество, которое было назначено через месяц.

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