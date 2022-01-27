Четыре театра военных действий Кирилл Рогов

27.01.2022, 12:06

2,854

Кирилл Рогов

От положения дел на них зависит, начнется ли реальная война.

Все спрашивают, начнется ли война и когда? На этот вопрос практически нечего ответить. Ну, разве что сослаться, что Путин вряд ли будет огорчать старших китайских товарищей и портить им праздник олимпиады. То есть угроза масштабных военных действий скорее всего становится критической в конце февраля.

Однако вопрос, начнется ли реальная война и какой она будет, решается как раз сегодня, в оставшиеся три – четыре недели. Потому что фактическая война уже идет, и разворачивается она на четырех театрах предвоенных действий. И от того, как будут разворачиваться события на этих четырех театрах, в значительной степени зависит то, начнется ли реальная война и каков будет ее масштаб.

Первый театр военных действий – это собственно развертывание войск. Западная разведка говорит, что Владимир Путин развернул вблизи границ Украины глубоко эшелонированную группировку, достаточную для быстрого захвата большей части Украины и Киева.

Это само по себе – война, и России придется ответить за эту значимую угрозу, даже если война не начнется. Если ты формируешь и разворачиваешь армию, готовую к завоеванию соседней страны, значит ты – агрессор. Нормальные страны так не делают. С другой стороны, новостью последних дней на этом театре военных действий является наращивание сил НАТО вблизи российских границ. И масштабы этого наращивания – важнейший сюжет ближайших недель. Цифры направляемых в регион войск будут сигнализировать степень решимости НАТО в противостоянии Путину.

Второй театр военных действий разворачивается в Украине и в Киеве. В этом я совершенно согласен с Владимиром Пастуховым, который говорит, что украинский военный блицкриг Путина возможен только на фоне внутреннего политического кризиса в Украине, для развития которого у Кремля есть определенные заготовки. Эти события как раз могут начать разворачиваться уже во время пекинской олимпиады. От того, насколько успешными будут маневры на этом театре в значительной степени зависит вероятность реальной войны.

Третий театр военных действий – это экономика. Превентивный анонс американских санкций в отношении России имел существенный эффект. Российские рынки реагируют болезненно, начало войны будет серьезным потрясением для экономики России. Это теперь ясно широкому кругу лиц внутри России. Но у этого театра военных действий есть и вторая сторона. Введение полномасштабных санкций приведет к энергетическому кризису в Европе. И этот козырь Путин намерен, скорее всего, еще разыграть. Первая, не критическая эскалация в восточной Украине принудит Запад (США) к первому пакету санкций. В ответ сократятся поставки газа в Европу. В этот момент будет дестабилизирована уже экономика Европы. Европейские обыватели – и правительства соответственно – будут поставлены перед вопросом, какую цену они готовы или не готовы платить за свободу Украины. Владимир Путин собирается поглумиться над "европейскими ценностями" в этот момент.

Наконец, есть четвертый театр военных действий – сугубо внутри российский. Войну нужно продать российскому избирателю, иначе она не имеет смысла. В 2015 г. я предложил модель для объяснения "крымского синдрома" - резкого роста внутренней мобилизации и лояльности режиму, сопровождавшему аннексию Крыма и войну в восточной Украине. Падение лояльности российского обывателя режиму Владимира Путина связано с падением его интереса к официальному телевизору и его информационной повестке.

Однако драматические события внешнего кризиса вблизи российских границ возвращают обывателя к теленовостям. Он не знает, где он еще может получить достоверную информацию по столь животрепещущим вопросам. Но поскольку режиму вновь удается вернуть обывателя к телевизору, возрастает и возможность индоктринировать (распропагандировать) его. Именно поэтому Путину так важен "ультиматум НАТО" и ожидание ответа на него, венные новости, внешнее напряжение и прочая лабуда. Все это должно "усадить" обывателя перед телевизором. Насколько удачной будет эта операция - еще один важный вопрос.

Итак, мое главное предположение состоит в том, что в ближайшие три недели основным предметом внимания Путина будет то, как развиваются события на этих четырех театрах превентивной войны. И в зависимости от этого будет принято решение о начале реальной войны (то есть – движении войск), которая, по моему мнению, будет крупнейшей геополитической катастрофой России в 21 веке.

Кирилл Рогов, Facebook

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».