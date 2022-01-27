Книга рекордов Гиннеса назвала самое старое животное в мире 27.01.2022, 12:13

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Джонатан отмечает 190-летний юбилей

Фото: Википедия

Оно живет на острове Святой Елены.

190-летняя черепаха по имени Джонатан официально стала самой старой черепахой в истории, обновив рекорд, который держался с 1965 года, сообщает «Новое время».

Предполагается, что Джонатан родился в 1832 году, а это означает, что ему исполнилось или исполнится 190 лет в 2022 году, как объявила Книга рекордов Гиннеса.

Пожилая сейшельская гигантская черепаха (Aldabrachelys gigantea hololissa) уже была рекордсменом Гиннеса как самое старое живое наземное животное, но теперь Джонатан официально является самой старой черепахой. Он побил достижение предыдущего рекордсмена Туи Малилу, лучистой черепахи (Astrochelys radiata), которая прожила не менее 188 лет и умерла в 1965 году.

Джонатан живет на острове Святой Елены в южной части Атлантического океана.

«Он местная икона, символ стойкости перед лицом перемен», — сказал Джо Холлинз, ветеринар Джонатана, в заявлении для Книги рекордов Гиннеса.

По данным Британского музея в Лондоне, Джонатан прибыл на остров Святой Елены в 1882 году, когда ему было около 50 лет. Фотография Джонатана, которую сделали между 1882 и 1886 годами, показывает его полностью взрослым, что предполагает, что ему было не менее 50 лет, когда она была сделана, поэтому сегодня он может быть старше 190 лет.

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