«Ты тут не стоял, это мое место» 27.01.2022, 12:25

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Законны ли аргументы, которые водители используют, чтобы прогнать чужака?

Эта тема будет вечной и для ГАИ, и для жильцов, которым бывает негде припарковать автомобиль возле своего дома, пишет abw.by.

Мнение о том, что раз тут моя квартира, значит, и место на парковке априори для меня, порой превалирует в качестве основного аргумента в пользу того, чтобы прогнать "чужака".

Чего только не придумывают! И ограждения выставляют, и краской на асфальте номер квартиры или машины рисуют, и используют шлагбаумы, полусферы, цепи, столбики и прочие приспособления, цель которых одна – защитить свое парковочное место. А ваше ли оно?

Что написано в правилах?

Стоянка транспортного средства – преднамеренное прекращение движения более чем на пять минут по причинам, не связанным с посадкой (высадкой) пассажиров или разгрузкой (загрузкой) транспортного средства.

Только ставить на стоянку свою машину во дворах нужно с соблюдением ПДД, о которых автовладельцы могут напрочь забыть, считая свое право именно на "это место" законным и обоснованным.

Так, если рассматривать парковку именно во дворах, то в том числе запрещается парковаться на газонах, тротуарах, там, где транспорт мешает экстренным или коммунальным службам, на проездах во дворах со стороны домов ("жилой зоны", как написано в п.143.16 ПДД). Этот пункт довольно интересен, поскольку ставит под сомнение законность парковки многих автомобилей.

Жилая зона – территория, которая обозначена специальным знаком, а также дворовая территория, прилегающая к жилой застройке.

На этом снимке – типичный дворовой проезд, подъезд жилого дома, возле которого в один ряд припарковались автомобили. Но оставлены они со стороны жилой застройки, что Правилами не разрешается. И такая картина типична практически для любого двора.

Такой способ парковки очевидно не законен – автомобиль оставлен на тротуаре, что запрещено, как и на зеленой зоне. Исключение только для дорожно-эксплуатационных и коммунальных служб во время проведения работ, а также для организаций, которые обслуживают торговые и другие объекты, расположенные непосредственно у тротуаров.

Жаркие споры возникают иногда у жильцов дома, во дворе которого паркуются грузовые автомобили. Дворовые интернет-чаты изобилуют возмущением по этому поводу.

Согласно п.145.2 ПДД запрещается стоянка транспортных средств допустимой общей массой свыше 3,5 тонны вне специально отведенных для этого мест, обозначенных знаком "Место стоянки" ("Место отдыха").

Судя по фото, прав был один из участников чата, который сказал, что в данном случае все по Правилам, поскольку на снимке легковые автомобили с массой до 3,5 тонны. Грузовым же в полном понимании этого слова автомобилям по ПДД во дворах не место, им дорога только на специально обозначенные места для стоянки.

"Тебя тут не стояло"

Нужно запомнить, что во дворе может припарковаться любой автомобиль (кроме тех, которым запрещено ПДД). Часто мы слышим: "Это стоянка для жильцов дома", "Гостевая стоянка там…" и прочее. Правила не содержат понятия "гостевая стоянка", поэтому любой может припарковать автомобиль на свободном месте.

В некоторых же случаях в поисках справедливости автовладельцы идут на довольно радикальные меры, оставляя послания в агрессивном тоне, как в недавнем случае.

Если обратиться к Кодексу о земле, то улицы, проспекты, площади, проезды и другие места относятся к землям общего пользования (ст.7), поэтому, даже если автовладелец убирает место, где паркует автомобиль, чистит его от снега и прочее, это не дает ему права застолбить парковочное место за собой. Тут действует принцип "кто первый встал, того и место".

Придержать для себя

Самостоятельное отведение места под стоянку, установка цепей, запорных устройств, столбиков, оград, шлагбаумов и прочего, что делает невозможной парковку в данном месте, – все это незаконно.

Нужно помнить, что дворовая территория предназначена не только для жильцов. Беспрепятственный доступ к этой территории должен быть у коммунальных служб и спецмашин (транспорта МЧС, "скорой" и т.д.). Учитывая габариты некоторых видов той же спасательной техники, незаконные устройства могут создать ей серьезные препятствия. Что это может за собой повлечь, учитывая, что счет порой идет на минуты, и так понятно.

Тем же автовладельцам, которые решат наказать дворового гостя, подперев своей машиной "чужака", следует напомнить, что это нарушение п.139 ПДД, поскольку создает препятствие для движения другого транспортного средства.

Статья 18.18 КоАП. Нарушение правил остановки и стоянки транспортного средства, а также иных Правил дорожного движения

1. Остановка или стоянка транспортного средства с нарушением Правил дорожного движения – влекут наложение штрафа в размере одной базовой величины.

2. Неправомерная стоянка транспортного средства на месте, отведенном для стоянки транспортных средств инвалидов, – влечет наложение штрафа в размере двух базовых величин.

3. Остановка или стоянка грузового автомобиля, автобуса, колесного трактора, самоходной машины, прицепа с нарушением Правил дорожного движения – влекут наложение штрафа в размере пяти базовых величин.

4. Действия, предусмотренные частью 3 настоящей статьи, совершенные повторно в течение одного года после наложения административного взыскания за такие же нарушения, – влекут наложение штрафа в размере десяти базовых величин.

При этом "аварийка" не спасет, поскольку ее включение не освобождает водителя от ответственности за нарушение п.143 ПДД "Остановка и стоянка транспортных средств запрещается" (п.144 ПДД).

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