В Украине готовятся нанести удар по еще одному пророссийскому каналу 27.01.2022, 12:33

1,592

На него будут наложены санкции.

Служба безопасности Украины готовит документы для наложения санкций на телеканал "Наш", принадлежащий бывшему народному депутату Украины, лидеру пророссийской партии "Наши" Евгению Мураеву. Об этом 27 января сообщила "Украинская правда" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По данным источников издания, уже некоторое время СБУ фиксирует случаи антиукраинской пропаганды на телеканале "Наш" и готовит соответствующее представление в Совет национальной безопасности и обороны.

6 января петиция "О применении санкций против телеканала "Наш", распространяющего российскую пропаганду", зарегистрированная на сайте Офиса президента активистом Сергеем Стерненко, набрала необходимые для рассмотрения президентом Украины Владимиром Зеленским 25 тыс. голосов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».