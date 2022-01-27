закрыть
27 января 2022, четверг, 12:54
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Как шотландцы в армии ВКЛ против московитов воевали

  • 27.01.2022, 12:40
Как шотландцы в армии ВКЛ против московитов воевали

Выходцы из страны вересковых пустошей приезжали в Великое княжество с самого начала 16-го столетия.

Клетчатая юбка, гордый характер и громадный наследный палаш. Такими рисуются в нашем воображении шотландцы — независимые и воинственные горцы, отчаянно дравшиеся с англичанами не на жизнь, а насмерть, пишет «Литвин».

В литвинских землях хорошо знали, кто такие шотландцы. Выходцы из страны вересковых пустошей приезжали в Великое княжество с самого начала 16-го столетия. Историки свидетельствуют, что первые шотландцы появились до 1503 года, когда депутаты Петриковского сейма всерьез обсуждали вопрос о строительстве колоний хайлэндеров на Днепре, в разоренных после боев с московитами областях.

Для жителей шотландских селений то время не было беспечальным. Шли постоянные войны с британцами. Шотландия в начале 16 столетия заключила союз с королевской Францией и как могла вредила англичанам.

Долгие и частые войны разоряли земледельцев и лишали их урожая на и без того скудной земли. Дело доходило до того, что целые кланы отправлялись с пиками и мечами добывать насущный хлеб на большие дороги. Кто-то разбойничал на морях, овладев пиратской наукой пускать ко дну неосторожных купцов, кто-то на горных перевалах и в ущельях.

А были и вообще чудовища. Свирепостью и кровожадностью прославился на севере Туманного Альбиона Александр Бин . В начале 16 века он спутался с некоей дамой по прозвищу Черная Агнесс. Парочка обитала в пещерах на побережье в районе Голлоуэя (современный южный Эршир), которые глубоко уходили под землю на сотни метров. Вместе со своими подросшими сыновьями Бин и Агнесс нападали на одиноких путников, грабили их, тащили в подземелья. В пещерах несчастных свежевали, будто овец или коров. Банда шотландских людоедов даже делала запасы, засаливая трупы жертв впрок.

От разбоя и войн шотландцы искали спасения за морями. Британский сочинитель пьес Джон Уэбстэр в своем творении «Белый дьявол» отмечал в 17 веке, что в Великом княжестве Литовском проживает не менее 40 тысяч "шкотов" ( так называли горцев литвины). Им покровительствовали магнаты. Поддержку находили шкоты у князей Януша и Богуслава Радзивиллов. Про шотландцев заботились и другие аристократы.

Одни торговали с литвинами бусами, нитками, белилами, костью морских животных, ножами, мелочами для строительного и кожевенного промыслов. Дело у некоторых шотландских предпринимателей, ввозивших в ВКЛ свои нехитрые товары из Германии, спорилось. Депутатам сеймов и сеймиков на местах приходилось даже вводить некоторые налоги на шотландцев, чтобы уменьшить конкуренцию с их стороны литвинским купцам. Но это не остановило горцев. Они продолжали разъезжать и бродить по деревням и местечкам, предлагая крестьянам нужные в хозяйстве вещицы.

Интересно, что первая мелкая монета, которая получила самое широкое распространение в землях ВКЛ, стал двойной шотландский пенни. Причем про шотландцев никогда не распространялась слава фальшивомонетчиков. Они дорожили своей репутацией честных купцов и менял.

Новая волна переселенцев из Шотландии хлынула в ВКЛ после того, как англичане, заключив унию с Шотландией, стали навязывать англиканскую церковь горцам. Охотно принимали шотландцев князья Радзивиллы. Так в городе Слуцке появилась пресвитерианская община шотландцев.

Прославились хайлэндеры и в науке. Среди профессуры Виленского университета в 1570–1575 годах заметное место занимал иезуит-шотландец Джон Хэй, преподававший философию.

Впрочем и опытные солдаты пригодились стране, которая много и беспощадно воевала на востоке и на юге. Этих наемников великие князья Литвы ценили за дисциплинированность и находчивость.

Вспомнили литвины про шотландцев и в 1654-1667 годах, когда пришлось отражать нашествие московитов на Вильну. Правда, в тяжелые времена за изрядные суммы горцы могли с легкостью перебежать к противнику. Нередко московиты переманивали шотландских солдат и офицеров (к царю Алексею перешел Патрик Гордон, будущий сподвижник царя Петра Первого). Для пополнения кошельков шотландцы-наемники могли пограбить деревни своих хозяев, что нередко случалось во владениях Радзивиллов и Сапег.

Войны Речи Посполитой со Швецией в 17 веке также увеличили шотландскую диаспору. Литвинский референдарий Александр Госевский в боях на Смоленщине взял в плен несколько сотен шкотов из войск разбитого шведского генерала Горна. В 1634 году многие из бывших шведских солдат шотландского происхождения охотно служили в армии ВКЛ и осаждали Смоленск, образовав хорошо экипированное и вооруженное драгунское подразделение.

Шотландские общины в Речи Посполитой были влиятельными и богатыми организациями, которые пользовались широкой известностью. Достаточно вспомнить Конвенцию шотландского братства в польском Люблине.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Главный бункер союзной решимости
Главный бункер союзной решимости Владимир Халип
Hasta la vista, Саша!
Hasta la vista, Саша! Артем Черников
Унитарное предприятие «ГУЛАГ»
Унитарное предприятие «ГУЛАГ» Ирина Халип
Кароткая тэорыя Учынка
Кароткая тэорыя Учынка Мікалай Статкевіч