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Министр промышленности Беларуси слетал в Того, чтобы торжественно передать партию автобусов

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  • 27.01.2022, 12:55
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Министр промышленности Беларуси слетал в Того, чтобы торжественно передать партию автобусов
фото: minprom.gov.by

Как выглядит имитация бурной деятельности.

Партию белорусских автобусов доставили в Того — это государство на западе Африки. В столице страны Ломе на днях состоялась церемонии передачи машин. В ней принял участие министр промышленности Беларуси Петр Пархомчик, обращает внимание "Еврорадио".

Автобусы доставили в эту африканскую страну еще в конце прошлого года. Но церемонию провели только сейчас.

"При изготовлении данной продукции были соблюдены все требования к технической части, а также учтены местные условия ее эксплуатации", — отметили в Минпроме.

Пархомчик на церемонии передачи автобусов в Ломе говорил, что белорусская сторона всегда открыта для реализации новых совместных проектов.

Напомним, Львов отказался от белорусских автобусов.

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