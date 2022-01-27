В Италии определили столицу по заказам пиццы на дом 27.01.2022, 13:01

Ей оказался город на Сардинии.

В Италии заказ пиццы на дом наибольшей популярностью пользуется в небольшом городе Альгеро на Сардинии. В нем на каждые 150 жителей города приходится одна пиццерия. Всего в городе их насчитывается более 300, и многие из этих заведений доставляют пиццу домой клиентам. Доля доставки пиццы среди всех заказов на дом в Альгеро больше, чем в любом другом городе Италии, передает «Европульс».

Вторым городом по популярности доставки пиццы на дом оказался Фоссано (Кунео) и на третьем месте Читта-ди-Кастелло (Перуджа).

Как сообщал «Европульс», ученые выяснили, что пицца вызывает привыкание больше, чем любая другая еда. По этому показателю она обогнала шоколад (он оказался на 2-м месте), чипсы (на 3-м) и оставила далеко позади чизбургеры (7-е место) и картошку фри (6-е).

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