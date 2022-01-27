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На границе с Беларусью от выстрела погиб польский солдат

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  • 27.01.2022, 13:05
  • 22,216
На границе с Беларусью от выстрела погиб польский солдат

Военный служил в 9-й бронетанковой бригаде.

На границе с Беларусью от выстрела погиб польский солдат.

По предварительной информации, военнослужащий погиб в результате выстрела из своего табельного оружия. Об этом в Twitter сегодня сообщила 16-я механизированная дивизия.

«26 января в окрестностях Беловежи произошел несчастный случай, в результате которого погиб солдат 9-й бронетанковой бригады», — сказано в сообщении. Уточняется, что происшествие случилось перед заступлением военнослужащего на смену.

Следствием занялась Военная полиция под надзором прокуратуры.

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