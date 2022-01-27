На границе с Беларусью от выстрела погиб польский солдат10
- 27.01.2022, 13:05
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Военный служил в 9-й бронетанковой бригаде.
На границе с Беларусью от выстрела погиб польский солдат.
По предварительной информации, военнослужащий погиб в результате выстрела из своего табельного оружия. Об этом в Twitter сегодня сообщила 16-я механизированная дивизия.
«26 января в окрестностях Беловежи произошел несчастный случай, в результате которого погиб солдат 9-й бронетанковой бригады», — сказано в сообщении. Уточняется, что происшествие случилось перед заступлением военнослужащего на смену.
Следствием занялась Военная полиция под надзором прокуратуры.
January 27, 2022