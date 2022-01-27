В Казахстане Назарбаева лишили большинства полномочий 3 27.01.2022, 13:27

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Нурсултан Назарбаев

Так решил парламент.

Депутаты двухпалатного парламента Казахстана проголосовали за лишение первого президента Нурсултана Назарбаева части полномочий, информирует Orda.

В частности, Назарбаева лишили права пожизненно возглавлять Совбез и Ассамблею народа Казахстана.

Парламентарии внесли также поправку в еще один закон. Отменить поправку, согласно которой с Назарбаевым нужно было согласовывать государственную политику.

В пятницу, 28 января, состоится съезд правящей партии Nur Otan. Отмечается, что во время него Назарбаева могут лишить должности главы политической силы, а руководящую партию возглавит президент Касим-Жомарт Токаев.

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