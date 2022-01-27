Ученые открыли в Азии 224 новых вида животных и растений 2 27.01.2022, 13:29

1,040

Среди них — «призрачная» обезьяна.

Ученые обнаружили в регионе Большой Меконг в Юго-Восточной Азии 224 новых вида животных и растений. Среди них – обезьяна с «призрачными» пятнами вокруг глаз, приводит статью The Guardian «Зеркало недели. Украина».

В отчете исследователей отмечается необходимость сохранения биоразнообразия в регионе, который охватывает Вьетнам, Камбоджу, Лаос, Таиланд и Мьянму. Виды, которые живут здесь, были обнаружены в 2020 году, но в прошлом году отчет об их обнаружении не публиковали.

Ученые также нашли десятки новых видов рептилий, лягушек и тритонов, рыб, а также 155 новых видов растений, среди которых единственный известный суккулентный бамбук, найденный в Лаосе. Регион Меконг отличается большим биоразнообразием, здесь живут тигры, азиатские слоны, саола – очень редкое животное, которое также называют азиатским единорогом или веретенорогом – и тысячи других видов.

В Фонде защиты дикой природы отмечают, что, включая новые открытия, с 1997 года в этом регионе обнаружили 3000 новых видов. Ученые использовали образцы из музейных коллекций, чтобы сравнить и выявить ключевые различия между ними и недавно найденными растениями и животными.

Обнаружить новый вид – непростая задача, как правило, это происходит с использованием нескольких методов. Например, новый вид лягушки нашли благодаря его крикам, а также с помощью генетического анализа. Некоторые из обнаруженных видов встречаются на территории нескольких стран, например, ярко-оранжевая змея, которая питается слизнями.

Новый вид обезьян, Popa langur, был открыт с помощью генетического сопоставления найденных недавно костей с образцами из Британского музея естественной истории, собранных более столетия назад. Двумя отличительными чертами нового вида являются широкие белые круги вокруг глаз, а также торчащие вперед усы.

Этот вид уже является кандидатом на включение в список находящихся под угрозой исчезновения. Считается, что на данный момент в разных местах проживает всего 200-250 особей.

Новый вид бегонии обнаружили в Мьянме в регионе, в котором процветает незаконная добыча полезных ископаемых.

Регион Большой Меконг все еще остается малоизученным, каждый год здесь открывают новые виды.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».