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Россияне ринулись в обменники на фоне обвала рубля

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  • 27.01.2022, 13:41
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Россияне ринулись в обменники на фоне обвала рубля

На открытии торгов Московской биржи курс доллара снова вырос.

Россияне на этой неделе почти вдвое больше стали обменивать иностранную валюту на фоне роста курсов доллара и евро. При этом чаще всего население обменивает иностранную валюту на рубли, говорится в сообщении пресс-службы банка ВТБ, сообщает finanz.ru.

«За понедельник-среду текущей недели средний суточный объем конверсионных операций вырос почти вдвое по сравнению с уровнем первых двух рабочих недель этого года. При этом основная часть оборота приходится на продажу населением валюты (около 60%). Таким образом, в начале 2022 года тренд на девалютизацию сбережений усилился: в первые две рабочие недели года продажа валюты составляла также порядка 60% от общего объема конверсии», - отмечается в сообщении.

По предварительным оценкам, в первые рабочие недели января портфель рублевых депозитов ВТБ увеличился на 3,9%, несмотря на то, что январь традиционно считается низким сезоном для рынка сбережений. Тренд на дедолларизацию в этом году продолжится, считает начальник управления «Сбережения» ВТБ Максим Степочкин.

«Несмотря на минимальный уровень ставок по валютным вкладам, иностранная валюта исторически воспринимается населением как один из надежных инструментов диверсификации сбережений с возможностью заработать на курсовой разнице. На валютных вкладах и счетах до востребования клиенты банков до сих пор держат каждый пятый рубль своих сбережений, хотя мы уже несколько лет наблюдаем общий тренд на дедолларизацию. По нашим прогнозам, в 2022 году этот тренд продолжится, и портфель валютных депозитов на рынке снизится не менее чем на 7% к уровню прошлого года», - приводит пресс-служба слова банкира.

В минувшую среду, 26 января, по данным на 18:34 мск, курс евро рос до 90,015 руб. (+1,37%). В последний раз курс евро поднимался выше 90 руб. в июле 2021 года. По данным на 19:13 мск, курс доллара рос до 80,03 руб. (+1,78%). В последний раз курс доллара превышал 80 руб. в ноябре 2020 года.

Сегодня курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов вырос на 10 коп. и составил 79,5175 руб. Курс евро снизился на 11 коп., до 89,29 руб.

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