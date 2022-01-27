В Беларуси капуста подорожала на 180% 3 27.01.2022, 13:41

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Галопирующая инфляция просто поражает.

Журналисты zerkalo.io посмотрели, как подорожали товары, стоимость которых власти весь год пытались удержать.

В среднем регулируемые цены, по данным Нацбанка, в декабре увеличились на 9%. То есть всего на 1% меньше, чем за тот же период сложилась инфляция (10%).

При этом некоторые продукты из списка социально значимых товаров, цены на которые власти взяли под контроль, подскочили рекордно. Например, капуста к 1 декабря прошлого года подорожала на 180% по сравнению с 1 января. Свекла за тот же период увеличилась в цене в среднем на 62%, а картофель — на 53%.

Есть некоторые продукты из списка, которые подешевели. Это сладкий перец (на 11,9%), яблоки (на 7,5%), твердые сыры и сахар (меньше, чем на 1%).

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