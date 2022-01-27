Наша задача ясна как дважды два 2 Телеграм-канал «Баста!»

27.01.2022, 13:49

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Фото: AFP

Узурпатору не хватает сил больше держаться за трон.

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Узурпатору не хватает сил больше держаться за трон. Сила большинства постепенно сметает его с белорусской земли. И поэтому он в особенном бешенстве и сильно усугубляет свое положение. Каждая провокация с его стороны, оборачивается ему лишь самострелом в колено, а вариантов действий все меньше.

Отдав страну для расположения путинских войск, он в очередной раз предал белорусский народ. И кроме того, он делает все, чтобы Беларусь была задействована в вооруженном конфликте. Война нам не нужна. Белорусские военные должны перейти на сторону народа и служить на благо родине, а не пресмыкаться перед крысами.

Пока не будет выполнена наша задача мы не останавливаемся. Будь то партизанское развешивание флагов, итальянские забастовки, отказ от покупок товаров, которые производят содержатели режима, снятие денег со счетов - любое действие, направленное на разрушение режима, пойдет на пользу каждому. Никто не смеет унывать или впадать в депрессию. Наша задача ясна как дважды два.

Жыве Беларусь!

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