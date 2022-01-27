В Беларуси флагманы торговли потеряли кадры и показали рекордные долги 27.01.2022, 14:03

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Из ритейла массово увольняются работники.

Крупные и средние компании розничной торговли Беларуси отчитались за 2021 год. Финансовые и кадровые показатели бизнеса тяжело отнести к успешным, пишет banki24.by.

Розничный товарооборот в Беларуси за 2021 год вырос к 2020-му всего на 1,6%. Это ниже, чем прирост в «коронавирусном» 2020 году (+2,1%) и указывает на слабую потребительскую активность внутри страны.

Низкий рост товарооборота состоялся на фоне скромной прибавки в реальных располагаемых денежных доходах. Этот показатель у белорусов увеличился за 11 месяцев 2021-го лишь на 2%. За сопоставимый период в 2020-м прирост доходов достигал +4,7%.

В 2021 году на Минск пришлось около 30,5% продаж флагманских компаний ритейла. Динамика товарооборота в столице еще слабее, чем по стране в целом – за 12 месяцев продажи в городе выросли только на 0,5% к 2020 году. В 2020-м рост по Минску был сопоставим – порядка 0,3%.

Крупные и средние организации розничной торговли отстают от остальной экономики по размеру средней зарплаты и по темпам ее роста. По расчетам Белстата, средняя зарплата в отрасли за 2021 год составила 1126 BYN, а ее рост к прошлому году – 2,6%. По всей экономике эти показатели были равны 1434 BYN и +4,4% соответственно.

Медианная зарплата в отрасли за ноябрь 2021-го составила 955 BYN до вычета подоходного (13%) и взноса в ФСЗН (1%). В среднем по экономике этот показатель достиг 1096 BYN.

Для справки: медианная зарплата – это такая зарплата, которая делит совокупность работников ровно пополам: по 50% имеют зарплату выше или ниже медианы. То есть у половины занятых на флагманах ритейла начисленная зарплата была ниже 955 BYN.

За 2021 год среднесписочная численность работников у флагманов ритейла сократилась к 2020 году на 0,6%. Это значит, что компании больше увольняли, чем принимали на работу. За 2021 год флагманы отрасли уволили 97,2 тыс. человек, приняв на работу 91,2 тыс.

Таким образом, на чистой основе количество уволенных в ритейле составило 6 тыс. человек. На каждую 1000 уволенных было принято в среднем 938 человек. Прибыль от реализации продукции по флагманам ритейла за 11 месяцев 2021-го сократилась к 2020 году на 9,6% (в номинале).

При этом рост потребительских цен за тот же период составил 9,4%. Иными словами, реальное падение прибыли в отрасли состоялось на двузначный процент. Так как прибыль упала к 2020 году, сократилась и рентабельность продаж в отрасли.

За 11 месяцев 2021-го средняя рентабельность у флагманов ритейла составила 1,7% против 2,2% годом ранее. По итогам 11 месяцев 2021-го среди флагманов отрасли 29,7% были нерентабельны (понесли убытки с продаж), а 51,4% показали рентабельность в пределах 0-5%.

Только 0,9% бизнесов в ритейле имели рентабельность продаж 20+% и всего 0,2% – рентабельность 30+% (средние доли по экономике – 8,6% и 3,8%). Суммарные долги флагманов ритейла на 1 декабря 2021-го достигли 10,714 млрд BYN и это максимальный размер обязательств за период измерений.

В 2021 году размер долга вырос на 10,4%. За 11 месяцев ритейлеры направили на погашение кредитов и займов 6,938 млрд BYN, что на 27,4% больше, чем в 2020-м (средний рост по экономике – 16,8%).

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