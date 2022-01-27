Из-за лукашистов белорусский фристайл рискует остаться без медалей 5 27.01.2022, 14:22

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Как режим мстит самому протестному виду спорта.

С 1998 года белорусские фристайлисты неизменно привозят награды с Олимпийских игр: чемпионами в разное время становились Алексей Гришин (в 2002-м он взял еще и бронзу), Алла Цупер, Антон Кушнир, Анна Гуськова. Серебряная и бронзовая медали на счету Дмитрия Дащинского.

Пару лет назад имелись небезосновательные надежды на то, что и в Пекине фристайлисты поднимутся на пьедестал. Тем более Александра Романовская в 2019-м стала чемпионкой мира, а у руля сборной стоял Николай Козеко – тренер, который как раз и воспитал всех наших олимпийских чемпионов и призеров в этом виде спорта. Но события, последовавшие после выборов-2020 и продолжающиеся до сих пор, уже не позволяют с уверенностью ждать медалей. Слишком много околоспортивных событий, которые влияют на перспективы белорусов на трамплине в Китае.

«Трибуна» разбирается, какие перспективы у белорусов на Олимпиаде.

Что происходит во фристайле сейчас: без Козеко, Романовской и Цупер

После августа 2020 года режим начал всячески демонстрировать, что для него главное – лояльность, а не спортивные достижения. Под пресс попал и двукратно лучший тренер Беларуси, отец белорусского фристайла Николай Козеко. Коуч, не побоявшийся выступить за справедливость в стране, по факту остался без любимой работы.

Легендарного тренера убрали из основной команды. И это при том, что в 2018-м с ним было заключено новое четырехлетнее соглашение как раз для подготовки спортсменов к Олимпиаде в Пекине. В последние несколько месяцев Козеко, ставший неугодным системе, номинально остается главным тренером сборной, но на самом деле занимается всего лишь планированием и статистикой в Республиканском центре олимпийской подготовки по фристайлу. А вот в определяющих совещаниях центра не участвует, в тренировочный процесс не вовлечен.

Сейчас за тренировочный процесс у фристайлистов отвечают Михаил Курлович и Дмитрий Дащинский.

Курлович на протяжении семи лет помогал Козеко в национальной сборной и занимал должность старшего тренера. С мая 2020-го он руководил подготовкой юниорской сборной, а после отстранения Козеко перешел в «националку» и де-факто возглавил ее.

Дащинский, по сути, является вторым тренером сборной. 44-летний специалист активную карьеру завершил в 2014 году и почти сразу возглавил юниорскую сборную, которой до этого руководил его отец Владимир. В мае 2020-го Дмитрий вошел в тренерский штаб Козеко, став его помощником.

Специалисты не смогут рассчитывать в Пекине на двоих титулованных спортсменок – чемпионка мира Романовская и олимпийская чемпионка Цупер продолжают восстанавливаться после травм и операций.

Романовская так вообще пережила непростой год: в феврале 2021-го ее уволили из национальной сборной якобы из-за прогула, лишив таким образом зарплаты. А это, ни много ни мало, около трех тысяч рублей в месяц. Спортсменка после этого долгое время работала менеджером в одной из минских фотостудий. В ноябре Александра попала в новую заварушку – по дороге домой после тренировки ее задержали, доставили в Партизанское РУВД, после перевезли на Окрестина. В скором времени над спортсменкой состоялся суд – фристайлистку обвинили по «народной» статье 24.23 КоАП РБ – якобы на машине у Александры была наклейка «Пагоня». Суд дал Романовской штраф в 2610 рублей.

42-летняя Цупер пережила в режиме восстановления после операции на ахилловом сухожилии, но к Пекину встать на лыжи не успела.

Каким будет белорусский фристайл в Пекине?

17 января в штаб-квартире НОК прошло заседание исполкома, на котором были утверждены почти три десятка спортсменов из шести видов спорта, готовящихся поехать в Пекин. Среди них – фристайлисты. С лицензией на Олимпиаду уже оказались 29-летняя Анна Гуськова, 18-летняя Анна Деруго, 27-летний Станислав Гладченко, 33-летний Максим Густик, 23-летний Павел Дик и 18-летний Макар Митрофанов.

Чуть позже стало известно, что Беларусь получила еще одну квоту в женском фристайле – она досталась 17-летней Анастасии Андрияновой.

Олимпиада в Пекине станет уникальной для белорусского фристайла – раньше туда ездило максимум шестеро белорусов. На сей раз в команде семь спортсменов. Вот только опыт выступления на Олимпиадах в нынешнем коллективе имеют всего трое – Гуськова, Гладченко и Густик.

Гуськова дебютировала на Играх в Сочи и заняла 21-е место, а четыре года назад стала чемпионкой. Гладченко был в 2018-м шестым, а Густик – 22-м.

У девушек безусловный лидер – Гуськова, но о победе в Пекине мечтать тяжело

В 2018 году Анна Гуськова в финале Олимпийских игр выполнила тяжелейший прыжок – тройное сальто с тремя пируэтами. Набрав 96,14 баллов, она заняла первое место. На втором оказалась китаянка Чжан Син, набравшая 95,52 балла.

В текущем сезоне Анна уже прыгала тройное сальто с тремя пируэтами – на открытом чемпионате Беларуси, где заняла в августе второе место, и на турнире в Швейцарии, где победила. После спортсменка перешла на более простые прыжки. И, например, на недавнем этапе Кубка мира в США исполнила двойное сальто с одним пируэтом – это позволило стать третьей.

Для Анны эта бронза стала уже второй в текущем сезоне Кубка мира – 3 декабря она показала аналогичный результат в финском городе Рука, выполнив тройное сальто с тремя пируэтами. В общем зачете КМ Гуськова идет на 12-м месте.

Можно сказать, что к Олимпиаде Гуськова подходит в неплохой форме и готова повторить программу, которая четыре года назад позволила стать чемпионкой Игр. Вот только достаточно ли будет этого для победы? Основные конкурентки беларуски – китаянки Ху Менгтао и Кун Фаньюй (бронза Пхенчхана), а также австралийка Лора Пил (пятое место четыре года назад) – выполняют тройное сальто с четырьмя пируэтами, что позволяет им находиться в лидерах Кубка мира. Анне такой прыжок пока недоступен, поэтому даже если она выполнит чисто свою олимпийскую программу четырехлетней давности, то не факт, что попадет на пьедестал. Впрочем, белоруска все равно остается в числе претендентов на медали.

Вторым номером, по крайней мере, исходя из рейтинга КМ, у наших девушек считается Анна Деруго. Сейчас она занимает 15-ю строку, а лучшим результатом в текущем сезоне было шестое место на январском этапе в Дир-Вэлли. Чисто девушка выполняет двойное сальто с двумя пируэтами – на данный момент это ее максимум. Впрочем, на отдельных соревнованиях Анна дополняла двойное сальто третьим пируэтом, но это вело к ошибкам. Попасть в финал Олимпиады с таким арсеналом будет крайней тяжело.

Аналогична ситуация у Анастасии Андрияновой. 17-летняя спортсменка идет 23-й в общем зачете КМ, лучший результат – четвертое место на открытом чемпионате Беларуси в августе. Интересно, что после перехода на снег результаты девушки стремительно упали. В начале декабря Анастасия стала девятой в Руке, а после даже не попадала в топ-15, два раза оказавшись и вовсе за пределами первой двадцатки. Андриянова пока может похвастаться чистым исполнением прыжков с двумя сальто с двумя пируэтами. Как говорят специалисты, у этой девушки еще всё впереди, и нынешняя Олимпиада будет для нее пробой сил на по-настоящему серьезном международном уровне. Если белоруска попадет в топ-12 в Пекине, то это станет фантастическим результатом.

У мужчин есть надежда на медаль

Четыре года назад в Южной Корее обладатели медалей с разной степенью чистоты выполнили одинаковые прыжки – тройное сальто с четырьмя пируэтами. Но чтобы претендовать на медали в Китае, нужно иметь в арсенале прыжки посложнее – как минимум тройное сальто с пятью пируэтами.

Такой прыжок есть в арсенале 27-летнего Станислава Гладченко. Стоит сказать, что на прошлой Олимпиаде белорус выполнил эту программу, но ошибки при приземлении позволили занять только шестое место. После этого карьера складывалась не лучшим образом, и олимпийский прыжок спортсмен не выполнял уже давно. Из-за обострения старых травм прошлый сезон, по большей части, выпал: многие соревнования были пропущены, иногда приходилось выполнять довольно простые прыжки. Сейчас сезон у Станислава более насыщенный – за спиной уже восемь соревнований. В августе он стал первым на чемпионате Беларуси и на турнире в Швейцарии, правда, выполнив тройное сальто с четырьмя пируэтами. На этапах Кубка мира лучший результат – четвертое место в Руке. Снова с тем же прыжком. Попадать на пьедестал белорусу мешает «грязное» исполнение программы. В общем зачете КМ Гладченко сейчас располагается на 21-м месте.

Второй Олимпиада станет и для Максима Густика. Спортсмен выполняет тройное сальто с четырьмя пируэтами, но сделать это максимально чисто пока никак не получается. Отсюда – 32-е место в общем зачете КМ, лучший результат в текущем сезоне – 12-е место в Руке в начале декабря.

В 23 года впервые на вкус Игры попробует Павел Дик. По словам специалистов, спортсмен перспективный, может показать неплохой результат в Пекине, если чисто исполнит ту же программу, что и его партнеры по сборной. Пока же – 34-е место в общем зачете Кубка мира, лучший результат в текущем сезоне – 16-е место в Руке. На летнем Открытом чемпионате Беларуси в августе с тройным сальто с четырьмя пируэтами Дик стал четвертым.

Точно такая же история и с молодым Макаром Митрофановым. Единственное отличие от Дика в том, что 18-летний Макар занимает место в рейтинге еще ниже – 40-е. А на этапах Кубка мира лишь раз сумел попасть в топ-20. В основном его места – в середине четвертого десятка.

В случае провала в индивидуальной программе можно ждать медаль в командных соревнованиях

Олимпиада в Пекине для фристайла станет уникальной. Впервые в рамках Игр пройдут не только индивидуальные соревнования, но и командные. На трамплин выйдут три человека от каждой сборной, причем спортсменов одного пола разрешено заявить не больше двух.

По словам специалистов, в командных соревнованиях шансы на медали, и даже золотые, у белорусских спортсменов очень высоки. Можно предположить, что одно место будет отдано Анне Гуськовой, а два остальных займут парни. Но пока вопрос, кто именно это будет.

Отметим также, что в текущем розыгрыше Кубка мира белорусы дважды занимали четвертое место в командных соревнованиях, и оба раза – в Руке. 3 декабря наша команда была представлена Гуськовой, Диком и Игорем Дребенковым, а 11-го числа компанию Анне составили Гладченко и Густик. Золотые же медали оба раза взяли китайцы. По мнению специалистов, именно представители Китая являются главными конкурентами сборной Беларуси на Олимпиаде в Пекине. Также на медали претендуют россияне, швейцарцы и американцы.

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